Momentul în care o trotinetă electrică, lăsată în casă la încărcat, izbucneşte în flăcări. VIDEO

Imaginile surprinse de camera de supraveghere au fost publicate de proprietarul casei pe o rețea socială și arată un incendiu puternic izbucnit la o trotinetă lăsată la încărcat.

În doar câteva secunde, flăcările au cuprins întreaga încăpere. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Proprietarul cumpărase trotineta cu doar două săptămâni în urmă.

What happens when a lithium battery in an e-scooter catches fire? Sub Officer Bhasin from our Prevention & Protection team explains what can go wrong when an e-scooter charging in a kitchen in #Harlesden had a battery failure. For more #ChargeSafe advice: https://t.co/hHBDNZDWac pic.twitter.com/cmdYwcUMO3