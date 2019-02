Momentul în care bucăți mari de gheață „escaladează” malurile unui lac. VIDEO

Puținii martori care au surprins fenomenul s-au declarat uimiți și fascinați de spectacolul oferit de natură. „Este cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată”, a declarat David Piano.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx