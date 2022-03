Momente de groază pentru doi soți. Au sărit pe geam pentru a scăpa din apartamentul cuprins de flăcări

În disperarea de a scăpa din calea flăcărilor care le-au cuprins apartamentul, doi soți din Baia Mare au sărit pe geam de la etajul doi, înainte să ajungă pompierii.

Ambii au fost transportați de urgență la spital cu multiple traumatisme, în stare gravă. Alți locatari s-au intoxicat cu fum ori au suferit atacuri de panică. Deocamdată nu se știe cauza incendiului.

Când a izbucnit incendiul, la miezul nopții, proprietara apartamentului, o tânăra de 29 de ani, se afla singură în locuință. Speriată, și-a sunat soțul, polițist de meserie, care întâmplător era în patrulare, în același cartier.

Bărbatul de 39 de ani a sunat la 112 și între timp, s-a întors acasă și a reușit să intre în apartament, în camera unde se află blocată soția.

Flăcările le-au blocat ieșirea și, în disperare de cauză, cei doi au sărit pe geam.

Localnic: "Au sărit de la etajul doi. Dacă era o explozie dislocau geamurile și altfel se simte explozia, probabil ceva scăpări de gaze."

Vecină: "Am auzit o bubuitură, parcă ar fi împușcat ceva. Stăteam în pat și văd lumini pe blocul de vizavi. Era către 12.00. și am văzut mașina de pompieri și Salvarea și am văzut că arde.”

Pompierii au început imediat evacuarea celorlalți locatari, iar un echipaj de la Ambulanță i-a preluat pe cei doi răniți, dar și alte două victime.

Ionela Cozma, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: "Proprietarii imobilului au sărit pe geam de la etajul 2, suferind mai multe leziuni. Au fost transportate la Spitalul din Baia Mare încă două persoane, un bărbat de 34 de ani și o femeie în vârstă de 82 de ani, deoarece s-au intoxicat cu fum.”

Oana Alexa-Gonczi, purtător de de cuvânt ISU Maramureș: "Pompierii au evacuat 13 persoane de la etajele superioare. Una dintre persoane a fost transportate la spital, pentru că era foarte agitată."

Potrivit medicilor de la Spitalul de Urgență din Baia Mare, cei doi soți au numeroase traumatisme, iar starea lor este gravă. Apartamentul a ars aproape în întregime, iar pompierii încearcă să stabilească exact cauza incendiului.