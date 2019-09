Modul tulburător în care o tânără a murit în mașină. Copilul ei a apăsat butonul

Tânăra ar fi încercat să-și scoată copilul din mașină pe geam. În acest timp, copilul a apăsat butonul de închidere a geamului prinzându-i gâtul mamei sale, informează The Sun.

A two-year-old ‘kills their mum after pressing the switch to close a car window on her parent’s neck’ https://t.co/gnLkvHXYbI