Modul amuzant în care a fost descoperită peşteră funerară din vremea faraonilor. A fost neatinsă timp de 3.300 de ani FOTO

Peştera a fost descoperită accidental după ce un tractor a lovit o stâncă în timpul unor lucrări, dezvăluind astfel tavanul unei vechi peşteri funerare, scrie Agerpres.

Despite the crowds that flock to Palmachim beach daily, the 3,300-year-old cave was literally untouched and full of vessels used as burial offerings. pic.twitter.com/cIyVJ5nbkr