Miracol pentru Pedro, câinele care nu își mai putea folosi deloc picioarele din spate. Animalul merge și își caută stăpân

Cazul lui a ajuns sa fie investigat de medici din țară și din străinătate și, într-un final, Pedro a primit un diagnostic rar întalnit la câini: meningită spinală. Boala i-a afectat coloana vertebrală.

Vesel și capabil să se poată deplasa, Pedro, un cățel de aproape 7 ani, era, până nu demult, un oarecare. Își făcea veacul într-o bezinărie din Turda, dar nu își mai putea folosi deloc picioarele din spate. Așa a fost găsit și salvat de un om cu suflet nobil.

Alina Veștea, salvatoarea cățelului: "Noaptea, la ora 02:00, am mers după el, pentru că am găsit o postare pe Facebook și n-am putut să rămân impasibilă. Am ajuns la RMN după două zile, am așteptat foarte mult să vină rezultatul și am aflat cu greu, cu rezutate din alte țări că de fapt are o formă foarte rară de meningită".

Petro a avut parte de o mobilizare extraordinară.

Medic: "S-a făcut atât CT, cât și RMN la nivelul coloanei vertebrale. Am optat să cer mai multe păreri în afară, în Austria, și ne-am concultat cu niște profesori universitari din Belgrad, care sunt specializați în a citi, a explora CT-uri mai ieșite din comun. Starea lui Pedro este mai bună".

Cinci medici veterinari, printre care și specialiști din Serbia, Belgia și Austria au decis schema de tratament: perfuzii și injecții aproape o lună. Treptat, Pedro a început să își revină. Acum își caută o familie adevărată.

Viitoarea familie adoptivă trebuie să știe că Pedro mai are nevoie de tratament, vizite la medicul veterinar, atenție deosebită și multă dragoste.

Până va găși un stăpân, blănosul vă rămâne în grija medicilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-11-2023 18:25