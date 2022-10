Mii de oameni s-au adunat la Iași pentru a admira o expoziție de flori, fructe și semințe

În sere și în exteriorul grădinii au fost amenajate spații cu sute de soiuri de crizanteme, dumitrițe, dovleci decorativi, dar şi ardei iuți.

Angajații Universității Alexandru Ioan Cuza, de care aparține grădina botanică, au început pregătirile încă de acum o lună.

Expoziția "Flori de toamnă" organizată de Grădina Botanică Anastasie Fătu din Iași a fost deschisă publicului cu un moment artistic susținut de Cvartetul Mezzo. Vedetele au fost, însă, crizantemele, dumitrițele și tufănelele - în total peste 400 de soiuri românești și străine, cultivate în sere și solarii.

Ana Cojocariu, biolog: „În cadrul colecției se realizează activități de cercetare legate de tehnologia de cultură a acestor plante, zilnic se lucrează minuțios la aceste lucrări de dirijare. Cele mai spectaculoase sunt cascadale și pomii, dar încercările noastre au dus și către spirale, evantai, către bonsai, către coloane și piramide”.

Cătălin Tănase, director grădina Botanică Anastasie Fătu: „Expunem crizanteme, dar și fructe și semințe, toate exponatele provin din colecțiile științifice ale grădinii botanice Iași, sunt îngrijite de peste 5 decenii”.

În timp ce colecția de flori a impresionat prin culori atractive, cele de ardei iuți și de dovleci decorativi au atras prin formele inedite.

Petre Cristiana, biolog: „Aici avem cel mai iute ardei din lume, și anume Carolina Reaper, este recunoscut și în 2022 ca cel mai iute ardei, de cartea recordurilor. Are o iuțeală de 2,2 milioane de unități Scoville pe locul 2 este Trinidad Moruga Scorpion, care are doar 2 milioane de unități Scoville, iar pe locul 3 este soiul Seven Pot Douglah, cu 1,8 milioane de unități scoville, este un fruct deosebit de culoare maro”.

Bărbat: ”Este excepțional, foarte frumos, am mai fost, special am venit pentru grădina botanică”.

Fetiță: "Mi-a plăcut zâna toamnă că era îmbrăcată foarte frumos”.

Expoziția Flori de toamnă poate fi vizitată zilnic, între orele 9 şi 17, până pe 20 noiembrie. Prețul unui bilet de intrare este de 15 lei.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 31-10-2022 07:30