Mihai Trăistariu, despre finala Eurovision: „România a dat zero Moldovei. Ei ne-au dat zero. Juriile ar trebui eliminate”

Cântărețul Mihai Trăistariu, care a obținut locul 4 la Eurovision în 2006, a analizat finala concursului desfășurată la Torino și câștigată de Ucraina.

„N-am fost niciodată mai impresionat de vreo finală Eurovision ca acum”, a scris artistul pe Facebook.

În același timp, se arată șocat și revoltat de voturile între România și Moldova.

„Dar cel mai straniu tot asta mi se pare - Moldova a cântat despre legătura Chișinău - București. Deci ... despre frăția dintre Moldova și România !!! Iar noi le-am dat zero. Iar ei ne-au dat ... zero. N-am văzut în viața mea așa ceva!”, a spus cântărețul.

Mihai Trăistariu obținut la Eurovision, în 2006, cel mai mare punctaj din istoria României: 172 de puncte, obținând locul 4, la Atena.

Despre momentul lui WRS, Trăistariu a spus că a fost „chiar în regulă”. Reprezentantul României a obținut locul 18.

Mesajul integral publicat de Mihai Trăistariu

„EUROVISION - Finala 2022 - Păreri personale ...

Nu a existat vreodată vreo ediție mai frumoasă, mai spectaculoasă, mai reușită, mai grea și mai colorată ... decât anul ăsta !

Peste 10 piese din 25 ar fi putut câștiga lejer locul I.

Artiști unul și unul ...

Piese ... de toate felurile : unele de radio ... altele de concurs, multe piese ritmate mega bune dar și muuulte piese lente excepționale. Look-ul artiștilor a adus un plus întregului spectacol.

Genuri muzicale atât de diverse, stiluri vocale atât de diferite.

Totul m-a impresionat în seara asta la culme !

Plus toate limbile concursului într-un singur concurs !

Recitalurile ... senzaționale, glumele ... la locul lor, emoțiile ... tot acolo.

Nici n-am cuvinte !

N-am fost niciodată mai impresionat de vreo finală Eurovision ca acum !

Despre România ...

Ce să-i spui lui Wrs ? Că a cântat bine ? Că a dansat de a rupt ?

Momentul lui chiar a fost în regulă !

Dar ... Eurovision-ul rămâne Eurovision !!!

Cu voturile lui ciudate !!!

Eu am declarat încă din Preselecția românească ... că, în acest an, simt că nu avem o piesă ... care să ne aducă glorie !

E laudabil, totuși, că am intrat din nou în finală ... după 3 ani de necalificari !

Iar Tvr chiar și-a dat interesul anul ăsta și asta s-a văzut !

Despre câștigători ...

Evident ... Eurovision 2023 nu se va ține în Ucraina ! Nu riscă nimeni să ducă zeci de mii de oameni în țara în care doi președinți nebuni prelungesc la infinit suferința pe pământ ... în loc să se înțeleagă naibii cumva și să salveze poporul ucrainean de la moarte !!!

Altă chestie ...

Chiar mă întreb ... ce minune s-a întâmplat în 2006 de-am obținut punctajul record de 172 de puncte ?!?!?!

E taaaaare greu să iei puncte de la toate țările în acest concurs !

Chiar e greu ! E cel mai greu !

????????????

Patru dileme am.

1. Moldova ... niciun punct de la juriu pentru România.

2. Ucraina ... niciun punct de la juriu pentru România.

3. România = 12 puncte pentru Ucraina.

4. România = niciun punct de la juriu pentru Moldova.

Maaare ciudățenie a mai ajuns Eurovision-ul !

Și, totuși, o să particip din nou !

TREBUIE ADUS ACASĂ ACEST LOC ÎNTÂI !!!

P. S. 1 : Aș vrea să știu și eu, de curiozitate, cine au fost cei 5 jurați din România care au notat acum, la finala internațională.

Doar de curiozitate ...

P. S. 2 : În anul meu, în 2006, a votat doar publicul ! Fără juriu !

Faceți următorul exercițiu de imaginație :

Moldova a obținut acum locul al II-lea la public.

Dacă scoatem din ecuație razboiul din Ucraina ... MOLDOVA ar fi câștigat Eurovision-ul !

BRAVO, MOLDOVA !

Chiar ... a fost ca lumea de tot momentul vostru !!!

❤️❤️❤️

P. S. 3 : Rămân la părerea că juriile sunt taaaare ciudate și că ar trebui eliminate complet !!!!!!!!

P. S. 4 : Peste 5 milioane de ucraineni sunt acum fugiți prin Europa de teama războiului !

Deci ...

N-a votat lumea de milă ...

Nu ! Și-au votat chiar ei, ucrainenii, de milă ! Cei 5 milioane !

Problema aici e foarte delicată !

P. S. 5 : Dar cel mai straniu tot asta mi se pare - Moldova a cântat despre legătura Chișinău - București.

Deci ... despre frăția dintre Moldova și România !!!

Iar noi le-am dat zero. Iar ei ne-au dat ... zero.

N-am văzut în viața mea așa ceva !

Practic ... ne-am pi.at unii pe alții !!!

????????????????????????❤️❤️❤️

Of, Doamne ! Chiar incredibil !!!

P. S. 6 : Și, din nou, mi s-a confirmat că ceea ce spun casele de pariuri ... se și întâmplă !

Ucraina a fost pe locul I în sondaje ... de o lună de zile !!!”