Mici și muzică populară românească pe Broadway. Cum este promovată România în inima New York-ului VIDEO

Americanii vor avea ocazia în weekend să mănânce mici și să asculte muzică populară românească și nu oriunde, ci chiar pe Broadway, în inima New York-ului. Toate în cadrul The Romania Day on Braodway, cel mai vechi festival românesc din SUA.