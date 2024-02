Ce șanse avem să călătorim fără viză în SUA din 2025. Sfaturile consulului general american pentru români

Acesta e pragul care trebuie atins pentru ca țara noastră să intre în programul Visa Waiver.



Cosmin Stan, PRO TV: Ați început acest program de reînnoire a vizelor în octombrie. Cum a funcționat până acum? Cum a mers?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Am avut un succes parțial, dar mai sunt multe de făcut. Ne concentrăm pe a încerca să obținem o reînnoire a avizelor în acest an și va fi un lucru foarte important pentru succesul sau, pentru, poate eșecul acestor eforturi. Așadar, reînnoirile sunt importante.

Andreea Marinescu, PRO TV: Ați spus că reînnoirile sunt o componentă esențială, puteți să explicați acest lucru?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Sigur, sunt întrebat mereu care sunt șansele ca România să intre în acest program în acest în anul viitor și răspunsul este că fiecare român care a primit o viză, care poate fi reînnoită prin mail, prin poștă, și-o poate reînnoi în acest an.

Cosmin Stan, PRO TV: Cât de ușor acest este acest proces? Ce trebuie să facă aplicanții?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Procesul este relativ simplu. Se poate face prin poștă, nu trebuie să veniți la noi la ambasadă. Intrați online pe site-ul nostru, completați un formular, vi se va spune dacă puteți să vă reînnoiți viza și sigur, noi vă vom trimite viza reînnoită.

Andreea Marinescu, PRO TV: Cine se califică?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Oricine a avut o viză în trecut, o viză pentru Statele Unite, o viză care este în continuare valabilă sau chiar și o viză care a expirat cu mai puțin de 4 ani în urmă.

Cosmin Stan, PRO TV: Care va fi următorul pas dacă îndeplinim procent de 3% la finalul anului fiscal?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Sunt multe de făcut. După cum spuneam, pe măsură ce românii își reînnoiesc viza, putem să ne apropiem de acel procent de 100%. Dacă nu se întâmplă acest lucru până în septembrie, vom fi aproape de 0%. Așadar, este mult de discutat până când vom putea începe să vorbim despre următorii pași, pași care sunt relativ ușor de făcut și suntem destul de optimiști în ceea ce privește cei 3%.

Cosmin Stan, PRO TV: Dar ce se va întâmpla de fapt, după aceea din punct de vedere al procedurilor, al acordurilor necesare?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Guvernul României a făcut cam tot ce a putut și sigur acum totul ține de români, de cetățenii români. Dacă toți cei care au viză și-o reînnoiesc în acest an, atunci procesul de implementare va fi asigurat și românii vor putea să călătorească în Statele Unite fără să mai treacă pe la noi pe la ambasadă.

Andreea Marinescu, PRO TV: Pteți să ne spuneți care sunt șansele de a intra în acest program de eliminare a vizei în 2025?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: După cum vă spuneam, dacă românii își reînnoiesc vizele în acest an înainte de septembrie, fiecare român care a avut o viză până acum face acest lucru, șansele sunt de aproape 100% și, desigur, dacă românii nu-și reînnoiesc criza în acest an, șansele nu sunt atât de bune.

Andreea Marinescu, PRO TV: Așadar, toți românii care au viză ar trebui să-și reînnoiască această viză.

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Cu cât mai mulți oameni care își reînnoiesc viza în acest an, cu atât mai mari sunt șansele de succes.

Cosmin Stan, PRO TV: Așadar, 2025 este fezabil...

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Cu siguranță este posibil! Este o posibilitate, dar sunt multe de făcut, într-adevăr.

Cosmin Stan, PRO TV: Care este recomandarea dumneavoastră pentru români, ppentru a putea susține eforturile României de a fi acceptată în program?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Sigur, după cum vă spuneam, Guvernul României a făcut pașii necesari pentru a îndeplini condițiile și sigur, șansele de succes sunt în mâinile românilor care își vor reînnoi vizele în acest an și nu mai este mult până la acel succes.

Andreea Marinescu, PRO TV: Cât despre cei care trebuie să meargă la interviu pentru prima lor viză, cum ar trebui să se pregătească?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Rețeta succesului la orice interviu de viză este să fie pregătiți. Oamenii trebuie să vină să explice care este scopul vizitei lor în Statele Unite. Unii sunt emoționați și nu se pregătesc și atunci poate apar unele probleme. Dar cine este deschis și cinstit și are un motiv foarte în regulă pentru a călători va primi viza.

Cosmin Stan, PRO TV: Care este recomandare dumneavoastră pentru cei care vin la interviu, la ambasadă?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Recomandarea mea este să fie cinstiți, deschiși, să fie pregătiți și să nu aibă emoții. Noi nu, nu mușcăm pe nimeni.

Andreea Marinescu, PRO TV: Puteți să ne puneți care este o eroare comună pe care o fac cadicații?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Aș spune că o eroare comună este aceea că oamenii se așteaptă ca noi să ne uităm la actele lor și să decidem pe baza actelor pe care le vedem. Și nu este așa. Noi, de fapt, intervievăm fiecare persoană. Așadar, trebuie să fie pregătiți să răspundă la unele întrebări și să ne explice motivul călătoriei lor.

Cosmin Stan, PRO TV: Când vom putea călători în Statele Unite fără viză, vare va fi atunci procedura? Pentru a călători, pentru că chiar și așa este nevoie să faci ceva, nu călătorești pur și simplu. Eu că există unele măsuri de securitate.

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Cu siguranță iubesc optimismul dumneavoastră. Este ceva extraordinar! Când țările sunt acceptate în programul de eliminare a vizelor, oamenii care doresc să călătorească în Statele Unite intră pe site-ul nostru și completează un formular destul de scurt acolo, după care li se confirmă faptul că pot confirma. Deci nu trebuie să facă o programare să ne întâlnim față în față, pot completa totul online, după care pot merge la aeroport.

Cosmin Stan, PRO TV: De când ați început acest program de reînnoire, ați observat o creștere a volumului de cereri de reînnoire a vizelor?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Da, am avut, am văzut o creștere până acum, o creștere a reînnoirilor de la an la an. Dar, pe scurt, răspunsul este că nu suntem unde am vrea să fim. Este nevoie de o creștere a reînnoirii, numărului de vize.

Cosmin Stan, PRO TV: În cele din urmă, sunteți la fel de optimist ca și mine.

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Îmi place foarte mult optimismul dumneavoastră. Eu sunt prudent, optimist, sunt multe de făcut, sunt conștient și văd o tendință pozitivă, dar mai este într-adevăr mult de făcut.

Andreea Marinescu, PRO TV: Aveți vreun mesaj pentru români?

John Gimbel, consulul general al Statelor Unite în România: Cu siguranță. Mesajul meu pentru români este: dacă puteți să vă înnoiți viza prin email în acest an, vă rog faceți acest lucru. Toți cei care fac acest lucru ne aduc cu un pas mai aproape de eliminare a vizelor.

Dată publicare: 10-02-2024 10:33