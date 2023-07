Medicii i-au mai dat 24 de ore de trăit, după ce a consumat trei litri de vodcă pe zi. Mărturia șocantă a unei tinere

Charlotte Durcan, în vârstă de 30 de ani, spune că dependența ei de alcool a început în urmă cu trei ani. Până atunci, spune ea, consuma băuturi spirtoase doar ocazional.

Femeia, mamă a doi copii, a început brusc să consume cantități mari de vodcă, până la trei litri pe zi. Ea a început după o vreme să aibă convulsii și să leșine, și nu își dădea seama seama cât de gravă devenise situația, potrivit Daily Mail.

„Am băut până la extrem și asta este personalitatea mea, nu fac lucrurile pe jumătate. Mereu duc lucrurile cât de departe se poate, într-un fel. Beam mult și m-a prins”, a mărturisit Charlotte.

Și-a dat seama că este dependentă abia în momentul în care a început să „tremure și să transpire” dacă nu consuma alcool pentru o perioadă de timp.

„Dimineața trebuia să beau ceva, doar ca să mă echilibrez. Era vodcă, o jumătate de litru de vodcă simplă. Asta era ca să nu mai tremur și să nu mă mai simt rău și să transpir - asta funcționa. De acolo, continuam pe parcursul zilei, dar evident, când aveam puțini bani, încercam să îmi conving familia să îmi aducă de băut. Cheltuiam toți banii mei pe băutură, așa că uneori puteau să îmi aducă doar sticle de vin. Atunci am început să realizez că am o problemă, când consumam o sticlă întreagă de vin și nu mă afecta”, a mai povestit ea.

Charlotte a mai spus că a realizat că trebuie să consume vodcă pentru a simți o diferență, dar după ce a leșinat din nou, a mers pentru prima dată la spital. Medicii au internat-o pentru câteva zile, iar apoi a revenit acasă.

Deși nu a consumat alcool pentru câteva zile, cât a fost în spital, după externare și-a reluat imediat obiceiurile și a ajuns imediat înapoi în grija medicilor. Evenimentele s-au repetat apoi de trei sau patru ori, a mai povestit femeia.

„Ultima dată am ajuns la terapie intensivă, cu mai multe organe care mi-au cedat. Am avut insuficiență cardiacă, insuficiență hepatică, insuficiență renală și a trebuit să îmi scoată doi litri de lichid din plămâni și am stat trei săptămâni, dar nu mă puteam mișca, nu puteam vorbi, nu puteam vorbi. Am fost la terapie intensivă, eram pe oxigen și mi-au adus toată familia să-mi spună la revedere”, a spus Charlotte.

Rudele ei au vizitat-o pe patul de spital, noaptea, după ce medicii le-au spus că Charlotte mai are 24 de ore de trăit. Ea spune că a reușit cumva să supraviețuiască și a ajuns la dezintoxicare, după ce s-a pus pe picioare.

Acum femeia în vârstă de 30 de ani spune că de 11 luni nu s-a mai atins de alcool și că este implicată într-o campanie de conștientizare, care vizează persoanele dependente de alcool.

Sursa: Daily Mail
Dată publicare: 03-07-2023