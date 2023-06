Mașinile tunate au făcut senzație în Cetatea Alba Carolina. Brașovul, împânzit de Daciile de epocă

Iar la Brașov, a fost rândul bătrânelor Dacii 1300 să facă senzație în Piața Sfatului.

Fostele șanțuri ale cetății Alba Carolina s-au umplut de mașini puternice, una mai tunată decât cealaltă. Și să nu vă imaginți că modificările care le-au fost făcute sunt ieftine.

Vlad, proprietar mașină: „Investiția undeva la 200.000 de euro, nu e chiar investiție, e cheltuială. În primul rând, evacuarea am modificat-o ca să se audă mai tare și sunetul să fie mai interesant”.

Nu toate mașinile sunt tunate doar ca să aibă putere mai mare.

Și fetele sunt pasionate de mașini puternice.

Amina, proprietar mașină: „Am adus îmbunătățiri pe partea de estetică, însă și pe partea de mecanică a necesitat mentenanță pentru a putea circula astăzi pe drumurile publice”.

Octavian Faur, organizator: „Avem în jur de 250 de mașini. Avem de la mașini sport care valorează poate ceva mai mult la preț de achiziție, la mașini de serie care prin modifiările aduse au ajuns să valoreze mai mult ca o mașină nou-nouță”.

Mașinile pot fi admirate și duminică în fața zidurilor cetății din Alba Iulia.

Vehicule istorice expuse în Piața Sfatului

Alt oraș, alt eveniment. Dar tot cu mașini. La Brașov, Daciile de epocă din toate colțurile țării și-au dat întâlnire, în Piața Sfatului.

Cele mai multe mașini prezente la eveniment au fost modelul Dacia 1300, care a început să fie fabricat în România în 1969.

Ovidiu Măgureanu, președinte Dacia Clasic: „A fost cea mai reprezentativă mașină pentru noi. Avem și Dacia 1100, avem și Dacii puțintel mai noi. Sunt păstrate în starea lor originală, unele sunt restaurate”.

Una dintre vedetele expoziției a fost însă o Dacie 1300 L, varianta de lux, din 1980.

Lucian Patachi, colecționar: „Mașina o am de trei ani și a stat un an de zile la restaurat. Se evidențiază în plus față de altele datorită culorii”.

Timp de patru ore, sute de turiști au admirat vehiculele istorice expuse în Piața Sfatului.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-06-2023 09:04