Marian Godină dezvăluie ce salariu are după 16 ani în poliție. ”Ți-ai dori să devii polițist pentru acest salariu?”

Marian Godină a dezvăluit ce salariu are după 16 ani în poliție: 3.689 lei în luna ianuarie, din care o parte o reprezintă orele suplimentare. Cu norma de hrană și cea de echipament rezultă un total de 4.953 lei, virați în prima lună a anului pe card.

”Ți-ai dori să devii polițist pentru acest salariu?”, a scris Godină chiar la finalul unui amplu articol publicat pe blogul său.

”Și ca să nu vă mai țin în suspans, pentru luna ianuarie, am încasat un salariu de 3689 de lei, din care 872 de lei îi reprezintă orele de weekend, adică bani pe care nu i-aș fi luat dacă nu aș fi lucrat sâmbăta și duminica. La suma de 3689 de lei s-a adăugat norma de hrană în valoare de 1002 lei și norma de echipament (care va fi tăiată) în valoare de 262 de lei. Deci 3689+1002+262=4953 de lei (total pe card). Pentru acuratețe, spre sfârșitul lunii ianuarie, de prin 22 ianuarie, cred, am intrat în concediu, astfel că salariul ar fi fost cu vreo 100-150 de lei mai mare pentru cele câteva zile în care am fost în concediu. Concediul l-am prins mai mult în luna februarie, deci în martie voi lua salariul mult mai mic. Ținând cont că am 15 ani vechime și gradul profesional de agent șef (4 trese) și ăsta e salariul meu, probabil că la început, fără vechime, vă veți apropia de vreo 3500 de lei salariu, dacă aveți norocul să lucrați și weekend-uri. Dacă veți lucra numai de luni până vineri, în jur de 3000 de lei”, a scris Marian Godină.

”În loc să fie nemulțumiți că au ei salarii prea mici, consideră că alții le au prea mari”

Polițistul spune că a alea să facă public salariul său după ce a constatat că oamenii sunt foarte interesați de cât câștigă alții și ”în loc să fie nemulțumiți că au ei salarii prea mici, consideră că le au alții prea mari”.

”Postarea de azi, cea în care întrebam cu multă curiozitate cât credeți că am luat salariul, a atras fel și fel de comentarii. Le-am citit și am tras, pentru a nu știu câta oară, aceeași concluzie: oamenii sunt interesați foarte mult de salariile altor categorii profesionale, diferite de cele din care fac ei parte, oamenilor le plac comparațiile și consideră mai mereu că alții au salarii nemeritate, prea mari față de ale lor, ei muncesc mai mult și mai greu pe mai puțini bani.

În loc să fie tnemulțumiți că au ei salarii prea mici, consideră că le au alții prea mari. Consider că e de interes public să se știe ce salariu are un polițist de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, după 16 ani vechime, petrecuți toți doar în operativ. Cel puțin, pe mine m-ar interesa să știu asta dacă nu aș fi polițist și aș ști astfel și ce așteptări să am de la el. Eu nu mă raportez la alții, la alte meserii, ci vorbesc strict despre meseria de polițist. De altfel, comparația între meserii e una foarte subiectivă, fiecare având avantaje și dezavantaje, pe care nici măcar nu le putem ști până nu le simțim pe propria piele. Îmi pot doar închipui cât de greu e să fii șofer de camion, muncitor în construcții, medic, profesor, vânzător etc, dar fără să știu cu adevărat ce înseamnă o cursă, o viață pe șantier, la catedră sau la tejgheaua unui chioșc, dar nu le-am trăit niciodată pe propria piele. (De fapt am lucrat câteva zile pe un șantier, într-o vacanță, când eram elev)”, a mai scrie Marian Godină.

Activitatea de polițist, ”mult hulită în societate, de multe ori pe drept”

Godină spune că nimic nu îl deranjează mai mult decât comentariile răutăcioase ale celor care se întreabă cât de greu este să fii polițist. Și îi invită pe români să se angajeze în Poliție, cu atât mai mult cu cât condițiile s-au relaxat foarte mult în acest sens.

”Sunt foarte mulți care cred că știu totul despre orice meserie doar din ce văd la suprafață. Ce mare chestie să dai de un volan, ce mare lucru să cari niște mortar, să vinzi chestii sau să predai la catedră? Cât despre polițist, ce-o fi atât de greu să te plimbi toată ziua cu un Logan și să aștepți data de 14 ca să-ți intre salariu? Acestea sunt lucrurile vizibile, de aceea nu mă mai irită de mult comentariile răutăcioase și nici nu prea mai judec pe nimeni pentru opiniile astea.

Eu știu cum e să fii polițist și știu destul de bine, după ce am petrecut aproape 16 ani în Poliția Română. În primul rând, cel mai important e să îți placă ceea ce faci. Doar că, odată cu înaintarea în vârstă, trecerea prin diferite etape ale vieții și evoluția ta ca individ, remunerația primită lunar capătă treptat un loc din ce în ce mai important ajungând chiar să surclaseze importanța plăcerii față de ceea ce faci. Cu alte cuvinte, la un moment dat nu te mai poți motiva amăgindu-te că faci ceea ce îți place dacă satisfacția financiară e inexistentă.

Revenind la activitatea de polițist, una mult hulită în societate, de multe ori pe drept, dar de și mai multe ori pe nedrept, aceasta este una care a devenit în ultima vreme foarte ușor accesibilă oricărei persoane care își dorește să urmeze această carieră. Nu mai sunt bariere de vârstă, înălțime, sex, trebuie doar să ai bac-ul, să treci niște probe sportive și un examen teoretic. Celor care vor spune că se intră doar pe pile, le transmit că nu mai e cazul, teama de DGA și de DNA fiind mult prea mare pentru ca cineva să riște așa ceva. (Nu vă gândiți că i-au lovit cinstea și corectitudinea)”.

”Nu mă plâng, o să-mi dau demisia înainte de a începe să mă plâng”

Așadar, pentru un salariu mare, o pensie „specială”, multe beneficii, viața la stat și ce mai citiți prin presă, îi invit pe doritori să aplice. Aș fi foarte curios să le aflu părerea după ce vor lucra efectiv câteva luni. Ar fi probabil și o metodă bună de a forma o Poliție așa cum ne-o dorim, fără „burtoși”, „șpăgari”, „leneși”, căci voi, cei care-i numiți așa pe polițiști, sigur nu veți fi așa, ci oameni drepți, onești și harnici. Eu zic să nu mai stați pe gânduri. Și nu sunt deloc ironic. Dacă vă atrag meseria asta, salariul, pensia, norma de hrană, banii de echipament, nu văd de ce ați mai ezita. Veți avea ocazia să aflați cum e să vă treziți brusc „șpăgar”, „leneș” și „burtos”, dar veți trece peste.

Explicații pentru cei care înțeleg că mă plâng: nu mă plâng, o să-mi dau demisia înainte de a începe să mă plâng. Din păcate, după 15 ani în politie, mulți polițiști nu prea mai au alte variante, de aceea sunt nevoiți să rămână deși nu sunt mulțumiți.

Explicații pentru colegii care îmi vor spune că parcă eram mulțumit de salariu când ei au protestat: nu am zis nicio clipă că avem salarii mari, nici eu nu eram mulțumit de salariu, dar la vremea aia, în plină pandemie, am considerat total inoportun momentul ales pentru proteste. Încă am aceeași părere, că la acea vreme nu aș fi protestat.

Am să închei cu o întrebare: presupunând că ești un tânăr deștept, cu aspirații mari în viață, cu potențial, amabil, cuminte și onest, ți-ai dori să devii polițist pentru acest salariu?