Manifestare inedită într-un orășel din SUA. Bătaie cu bastoane de burete a americanilor care se numesc „Josh”

O idee născută din plictiseală a transformat un tânăr american într-un personaj cu notorietate peste Ocean.

În urmă cu un an, Josh Swain, din Nebraska, a început să trimită mesaje pe Facebook către alți americani, cu același nume, și i-a provocat la o bătaie cu bastoane din burete.

Ieri, provocarea a devenit realitate într-un parc din oraș, unde s-au strâns câteva sute de oameni cu același prenume, veniți din toate colțurile Statelor Unite.

Zeci de oameni s-au adunat ieri în parcul din centrul orașului Lincoln, Statele Unite, la un eveniment... neobișnuit: întâlnirea celor care poartă numele "Josh".

- Eu sunt din Minnesota.

- Eu am venit tocmai din Dallas!

- Eu sunt din Omaha.

- Eu am venit din Wichita, Kansas. Am condus patru ore și jumătate ca să fiu aici,

spuneau cei care purtau numele de „Josh”.

Printre ei s-a aflat și organizatorul evenimentului: Josh Swain, din Arizona.

Josh Swain: „E o nebunie ceea ce se întâmplă. Mă simt ca și când m-aș fi decorporalizat. Nu am cuvinte să vă spun. Îmi trec miliarde de gânduri prin minte acum.”

În urmă cu un an, tânărul a început să-i contacteze pe Facebook pe toți cei care aveau același prenume ca și el și i-a provocat la... luptă. Câștigătorul urma să păstreze numele Josh. Ideea a prins repede și inițiatorul jocului a decis că ocazia e numai bună ca să strângă şi donații pentru un spital de copii și pentru o bancă de alimente.

Pregătirile pentru marea întâlnire a Josh-ilor au durat aproape un an. Iar la eveniment, organizatorul a găsit şi un al doilea Josh Swain. Bărbaţii s-au duelat intens într-un joc.

Josh Swain: „Am descoperit încă un Josh Swain! A fost incredibil. Nu mă așteptam să se întâmple asta și am câștigat!”

După care tineri și bătrâni, toţi purtători ai numelui Josh, s-au adunat în cerc și au intrat într-o luptă pe viață și pe moarte cu bastoane din... burete.

Câștigător a fost desemnat cel mai tânăr participant: Josh Vinson, un băiețel de patru ani din statul Nebraska, care a venit la eveniment împreună cu familia.

- Cât de mult te-ai distrat acolo?

- M-am distrat doarte mult!, spunea micuțul Josh

- A fost ceva incredibil, o să-și aducă aminte toată viața de momentele astea, cred părinții lui

Dincolo de distracţie, participanţii au reușit să strângă peste 8.000 de dolari, care au fost donaţi spitalului pentru copii din localitate. În plus, toată lumea a adus conserve pentru banca de alimente din oraș.