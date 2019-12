Mai mulți bărbați din Cluj și-au făcut o cramă secretă sub garaje

Mai mulți bărbați inventivi din cartierul clujean Gheorgheni și-au construit crame subterane sub garajele din spatele blocurilor unde se strângeau să bea și să se distreze fără să fie văzuți.

Descoperirea a fost făcută recent de muncitorii angajați de primărie să demoleze garajele. Potrivit primarului Dan Tarcea, mai mulți bărbați au construit o cramă în subteran, conectată la garajul fiecăruia prin tuneluri, potrivit stiridecluj.ro.

”Am avut și surprize în care am găsit o cramă sub garaje, cramă care comunica cu celelalte garaje. Am găsit cramă, am găsit afumători făcute în garaj. Cramă care comunica cu vecinii dintr-o parte și alta a fost găsită în cartierul Gheorgheni. Nu am mai găsit vinul acolo”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea, la un post de televiziune din Cluj-Napoca.

Viceprimarul spune că a distrus crama și precizează că bărbații "au fost foarte inventivi în cei 25 de ani cât au folosit garajele”.