Un bărbat cu Parkinson era să ardă de viu încercând să stingă un incendiu. "A meşterit pânâ n-a mai rămas nimic"

Un bărbat în vârstă de 82 de ani din Dâmbovița a ajuns la spital cu arsuri grave pe corp. Potrivit martorilor, omul, care suferă de Parkinson, ar fi încercat să stingă incendiul izbucnit în garajul său.

Însă vâlvătaia puternică a fost de neoprit - s-a extins rapid și a cuprins alte două construcții. Flăcările ameninţătoare, fumul gros care se ridică spre cer şi trosniturile i-au scos din case pe localnici.

"Am sunat adineauri, n-au venit pompierii. O să ia şi o casă foc dacă întârzie mult”, spune un vecin.

Focul, care a izbucnit din garajul bărbatului în vârstă de 82 de ani din Pucioasa, s-a extins imediat şi a cuprins alte două construcţii.

"Ardeau flăcările cât blocul meu, am zis că murim acolo... am scos copiii, am zis că se duc flăcările la noi."

Bătrânul ar fi improvizat acolo un mic atelier, unde obişnuia să meşterească. Soţia pensionarului rănit: "El are Parkinson, are atrofie cerebrală."

"Meşterea şi el, îi place să meştereasca. De o viaţă întreagă meştereşte şi a meşterit până n-a mai rămas nimic, s-a prăpădit tot", spune un vecin. "Mai suda, mai topea smoala, probabil a sărit vreo scânteie de la vreo sudură, ceva, a luat foc."

Omul ar fi încercat să stingă incendiul până să ajungă pompierii, spun martorii, dar în zadar.

Bărbatul în vârstă de 82 de ani a suferit arsuri de gradul III pe antebraţ şi a fost transportat cu ambulanţa, la spital, unde medicii i-au acordat îngrijiri. Între timp, pompierii au declanşat o anchetă şi urmează să stabilească exact din ce cauză a pornit incendiul."

Anchetatorii urmează să stea de vorbă şi cu bărbatul rănit, care va mai rămâne în grija doctorilor.

