Fenomen neobișnuit. Culoarea unui lac format în urma căderii unui meteorit s-a schimbat peste noapte

Potrivit oamenilor de știință, fenomenul ar fi avut loc datorită schimbării nivelului de salinitate și a prezenței algelor din apă, transmite Science Alert.

Lacul Lonar, format în urmă cu aproximativ 50.000 de ani după ce un meteorit s-a prăbușit pe Terra este localizat la 500 de kilometri de Mumbai și este vizitat de un număr mare de turiști, în fiecare an.

Lonar Lake, the lake inside the Lonar Impact Crater in India, has recently turned red due to a micro-organism bloom:https://t.co/4dzCOkgRKS

Here are two @CopernicusEU #Sentinel images, one from this morning (r) and one from a year ago (l), showing the dramatic colour change: pic.twitter.com/xqY55kZpL6