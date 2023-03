Ruby a apărut pe Tinder. O femeie a apelat la contul de dating ca să-și găsească pisica dispărută

Erin Johansen a creat „profiluri de întâlnire" pentru pisica ei Ruby, o pisică în alb și negru, pe Tinder, și pe site-ul specializat în întâlniri gay Grindr, arată publicația Daily Star.

Mai mult, un prieten i-a sărit în ajutor, modificând propriile profiluri de întâlniri pentru a o ajuta în căutarea pisicii pierdute.

El și-a schimbat contul cu o fotografie a lui Ruby, cu o notă pe care scria: „Poate e un pic ciudat, dar pisica noastră a dispărut. Dacă cineva a văzut această pisică, vă rog să-mi trimiteți un mesaj pentru a mă anunța, ar fi de mare ajutor".

Pentru că prietenul a uitat să modifice celelalte detalii ale profilului său, în descriere, Ruby apărea ca având 23 de ani, caucaziană, cu o „constituție corporală medie".

Alte detalii o descriau ca fiind „relaxată, curioasă și prostuță" și apreciind „karaoke, filme, muzică și lectură".

Conform propilului pisica are „un posterior" care „caută întâlniri și relații".

Femeia a tipărit și afișe pe care le-a lipit pe stâlpi.

Aproximativ opt persoane au contactat-o pe Erin în legătură cu Ruby – iar trei dintre acestea au luat legătura prin intermediul Grindr pentru a spune că i-au văzut pisica.

Dar Ruby a fost văzută în cele din urmă plimbându-se în grădina unui vecin, la doar câteva case mai jos - spre ușurarea stăpânei sale.

Shutterstock

Cum i-a venit ideea

Erin, care lucrează la o grădiniță, a declarat că, deși pisica ei nu a fost găsită prin Grindr sau Tinder, aplicațiile au fost de „mare ajutor", spunând că va folosi această metodă în cazul în care va fugi din nou.

„Cineva a văzut unul dintre afișe și mi-a spus, așa că am găsit-o și am dus-o acasă. Deși nu prin aplicații am ajuns la ea, cred că au fost de mare ajutor. Oamenii au fost atenți după ce au văzut profilurile de pe Grindr și Tinder. A funcționat destul de bine, cred că aș face-o din nou dacă Ruby s-ar pierde iarăși."

Femeia a mărturisit că ideea de a pune pisica pe aplicațiile de dating a fost a prietenului ei.

„Există o comunitate LGBTQ+ uriașă în jurul orașului Brighton și speram să dăm de veste cât mai multor persoane. Nu ne-am gândit să schimbăm celelalte părți ale profilului, așa că a spus că îi place karaoke și alte chestii. Am crezut că vom primi mesaje la mișto, dar toată lumea a luat-o foarte în serios și voiau doar să ajute. Am pus și afișe, dar câteva au fost smulse. Nu m-am gândit la asta înainte, dar cred că profilurile Grindr și Tinder au fost de fapt o idee foarte bună" a mai spus Erin.

