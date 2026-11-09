Această veste nefavorabilă pentru postul de televiziune face parte dintr-un declin mai amplu al audiențelor, înregistrat în ultimele luni, perioadă în care Fox News a pierdut aproape 30% dintre telespectatori, pe fondul criticilor tot mai numeroase venite din partea președintelui Donald Trump și a susținătorilor săi, scrie NewsMax.

Datele Nielsen arată că Fox News a pierdut aproape jumătate din audiența sa din noaptea alegerilor, în condițiile în care audiența totală a transmisiunilor televizate dedicate alegerilor din 3 noiembrie a crescut cu 23% față de scrutinul desfășurat cu patru ani înainte.

Aproximativ 27 de milioane de americani au urmărit transmisiunile electorale în prime-time pe șase mari rețele de televiziune, evidențiind contrastul dintre interesul tot mai mare al publicului pentru alegeri și scăderea accentuată a audienței Fox News.

Postul, care atrăsese aproape 7,5 milioane de telespectatori în prime-time în timpul alegerilor din 2022, a înregistrat anul acesta o audiență de doar 4,3 milioane.

În același timp, Newsmax a atras un număr semnificativ de telespectatori în ziua alegerilor, înregistrând o audiență cumulată de peste 4,6 milioane de persoane.

NBC a obținut cea mai mare audiență în intervalul de prime-time, cu aproximativ 6,8 milioane de telespectatori.

CNN a înregistrat, la rândul său, o creștere considerabilă, atrăgând aproximativ 4,2 milioane de telespectatori, față de 2,6 milioane în 2022.

Audiența Fox News a scăzut cu aproape 30% într-un an

Rezultatele slabe din noaptea alegerilor vin după o deteriorare îngrijorătoare a audiențelor obișnuite ale Fox News.

Potrivit datelor Nielsen pentru luna octombrie, postul a avut o medie de aproximativ 1,1 milioane de telespectatori pe parcursul întregii zile, în scădere cu 27% față de octombrie 2025.

Audiența din intervalul de prime-time a scăzut, de asemenea, cu aproximativ 28% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În rândul adulților cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani, categoria demografică cea mai valoroasă pentru agenții de publicitate, audiența medie zilnică a Fox News s-a prăbușit cu 32%, ajungând la doar 98.000 de telespectatori.

Aceasta reprezintă cea mai slabă performanță lunară a postului în aproximativ 25 de ani.

În aceeași categorie de vârstă, audiența din prime-time a înregistrat un declin și mai accentuat, de 36%.

Șeful Fox Corporation pune scăderea audienței pe seama oboselii telespectatorilor

Pierderile tot mai mari de audiență au atras atenția asupra directorului general al Fox Corporation, Lachlan Murdoch.

În cadrul unei conferințe telefonice privind rezultatele financiare, organizată la începutul acestei luni, Murdoch a pus scăderea audienței pe seama a ceea ce a numit „oboseala telespectatorilor”, susținând că americanii sunt epuizați de ritmul intens al știrilor politice.

„Ceea ce observăm, totuși, este un anumit nivel de oboseală în rândul telespectatorilor”, le-a declarat Murdoch investitorilor.

Acesta a insistat că telespectatorii Fox News nu abandonează postul în favoarea televiziunilor concurente.