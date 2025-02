Însoțitori de zbor surprinși pozând pe aripa unui avion. Riscă o amendă de până la 20.000 de dolari

Incidentul șocant a avut loc miercuri trecută la Aeroportul Internațional Cheongju din Coreea de Sud, în timp ce zborul Eastar Jet 703 era întârziat pe pista de decolare, potrivit New York Post.

Imaginile surprinse de la distanță arată cum trei stewardeze îmbrăcate în uniformă au urcat pe aripa stângă a unui Boeing 737 pentru o sesiune foto improvizată. Eastar Jet, cu sediul în Seul, a declarat că echipajul avionului a fost instruit să deschidă ușa de urgență ca parte a unui antrenament care a avut loc în timpul întârzierii de o oră.

„Compania aeriană a profitat de timpul de așteptare cauzat de ninsoare abundentă și a efectuat un antrenament pentru ieșirea de urgență, care în mod normal este dificil de realizat”, a spus un purtător de cuvânt.

Cabin crew busted posing for photos on plane wing while waiting for takeoff: Airline announces investigation https://t.co/LwRgC8x4BK pic.twitter.com/QqrS6Iw5Xi