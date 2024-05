Recomandarea făcută utilizatorilor de către Inteligența Automată de la Google de a pune lipici în pizza pentru ca brânza să nu se mai desprindă de blat a făcut înconjurul lumii și era doar o chestiune de (puțin) timp până ca cineva să anunțe că a urmat sfatul și a făcut pizza cu lipici.

A făcut-o Katie Notopoulos de la Business Insider, care a prezentat pas cu pas prepararea și apoi mâncatul unei pizza cu lipici.

”Îmi știam sarcina: trebuia să fac pizza cu lipici, așa cum a zis Google. Nu încercați asta acasă! M-am riscat de dragul poveștii, deși nu ar trebui!”, și-a început Katie prezentarea, potrivit Yahoo!News.

”Am folosit Google pentru a mă asigura că lipiciul „netoxic” este într-adevăr semi-sigur de mâncat. Răspunsul Google AI a spus că lipiciul în cantități mici ar putea duce la un stomac deranjat, dar nu, să zicem, la moarte. E destul de bun pentru mine”.

”De vreme ce știu că te întrebi, da, am mâncat pastă de lipici când eram copil. Mi-a plăcut. Era mentolată. M-am oprit doar din cauza rușinei față de ceilalți elevi de clasa întâi. Dar acum sunt adult și nu poate să-mi mai fie rușine că mănânc pizza cu lipici”, a adăugat Kate, înainte de a trece la treabă.

”Mi-am procurat ingredientele de la magazinul meu local: brânză mărunțită, sos marinara, aluat de pizza și, bineînțeles, lipici școlar netoxic, pe care îl aveam deja acasă”.

”Și oricui se simte obligat să sublinieze că nu ar fi trebuit să folosesc sos la borcan sau brânză mărunțită: ”Vă rog, țineți minte că mănânc lipici aici”.

”Am întins aluatul, acum să amestec sosul și lipiciul. Google a spus să folosesc 1/8 de cană de lipici, dar nu și cât de mult sos. Mi-am dat seama că pizza ar avea nevoie de aproximativ 1/2 cană de sos roșu.



Îmi imaginasem că acea cantitate va fi mai degrabă ca o „burniță ușoară” de lipici. Dar 1/8 dintr-o cană înseamnă 2 linguri și a părut ceva mai mult decât mă așteptam.

