Incendiu puternic în județul Constanța. O fabrică de mobilă a fost distrusă de flăcări

Un incendiu violent a distrus în urmă cu puțin timp o fabrică de mobilă din localitatea Lumina, județul Constanța.

Flăcările au izbucnit într-o hală plină de cherestea și s-au extins rapid din cauza vântului. Șapte echipaje de pompieri au ajuns în scurt timp la fața locului, dar intervenția a fost dificilă.

Flăcările au izbucnit în timp ce proprietarul halei și angajații se aflau în pauza de masă într-un alt corp al clădirii.

În doar câteva minute fumul dens a învăluit întreaga zonă, iar focul a izbucnit violent prin acoperișul halei. Speriați, vecinii au sunat la 112.

Vecin: ”Când am venit, multe mașini aici, chiar mă gândeam. Ardea, da, era flacără mare, era foc, ce să mai.”

Vecin: ”Nu știm. Am văzut fum în toată curtea, am ieșit afară, am văzut foc, atâta tot și acum panica persistă. Nu, nu, este de nedescris. E păcat, e păcat de munca omului.”

Când și-a văzut clădirea cuprinsă de flăcări, proprietarul fabricii de mobilă a suferit un șoc și a avut nevoie de ajutor medical.

Șapte autospeciale de pompieri au intervenit de urgență, mai ales că vântul puternic contribuia, clipă de clipă, la extinderea flăcărilor spre casele învecinate.

Vecin: ”Dacă bătea vântul așa era gata și casa mea. Acum să vedem. Când am ieșit ieșea fum de pe geamurile lui, nici ei nu știau. Am strigat la ei, au ieșit oamenii, am sunat la Pompieri.”

Din primele date ale pompierilor, focul ar fi pornit de la o sobă lăsată nesupravegheată în timpul pauzei de masă.