Incendiu de proporții la mai multe gospodării dintr-o localitate din județul Bistrița Năsăud

Un incendiu de proporții a cuprins o gospodărie din localitatea Sântioana, județul Bistrița Năsăud. Din cauza vântului, focul s-a extins la încă trei gospodării învecinate.

O mie de metri pătraţi de anexe gospodărești, utilaje agricole, baloți de fân și material lemnos au fost distruse. Intervenția a fost riscantă din cauza unor butelii de gaz care au explodat.

Se pare că focul a izbucnit la o locuință al cărei proprietar era singur acasă, apoi, din cauza vântului, a cuprins alte trei case învecinate. Localnicii au sărit în ajutor și, împreună cu pompierii, au reușit să oprească extinderea incendiului mai departe. Șase persoane au suferit atacuri de panică, iar una a fost transportată la spital.

Proprietară casă: ”Eu acum am venit din oraș”.

Reporter: Nu era nimeni acasă?

Propietară: Soțul, soțul e dus cu salvarea. Bucătăria a ars și a mai fost o cameră acolo.

Locuințele nu aveau asigurare, iar pagubele sunt foarte mari.

Reporter: De unde a pornit focul?

Proprietar casă: ”De la vecinul de aici și lui nu i-a ars numai cotețele acelea și aici trei case, trei vecini toți am ars. Am avut lemnărie, am avut coteț, am avut șase porci mi-s arși, carbonizați acolo, găini am avut”.

Vecinii au încercat să salveze ce se mai puteau, dar lipsa apei i-a făcut neputincioși în fața flăcărilor.

Localnic: "10 minute am ținut sub control, s-a terminat apa infernul. Trei familii care sunt distruse acum total, animale, casă , anexe, tot tot. Ne-am mobilizat tot satul de la mic la mare în cinci minute și nu am avut cu ce, s-a terminat apa cum se ia lumina".

Pompieri voluntari din patru comune învecinate, împreună cu pompierii militari, s-au luptat cu flacările. În zonă nu există hidranți, şi au fost nevoiți să umple mașinile cu apa din râu.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU: ”Pompierii militari, voluntari și localnici, pentru că a fost o mobilizare foarte mare de oameni, au reușit în mai puțin de o oră să localizeze focarele și să împiedice incendiul să se extindă la vecinătăți”.

Cauza incendiului urmeză să fie stabilită de pompierii.