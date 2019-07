Imagini revoltătoare surprinse în avion. Cum este pusă în pericol sănătatea pasagerilor

Un bărbat a fost surprins în avion, făcând un gest care ar putea pune în pericol sănătatea celorlalți pasageri.

Într-un video postat pe Twitter, un bărbat a fost surprins în timp ce folosește cu picioarele goale tableta montată în fața sa. Pasagerul și-a folosit picioarele pentru a decide dacă se uită la Advengers sau la Titanic, potrivit Metro.

”Este cel mai deranjant lucru pe care l-am văzut vreodată pe Twitter”, a spus unul dintre utilizatori.

Astfel, cunoscutul model Naomi Campbell a postat recent un video în care explică ce măsuri își ia atunci când zboară cu avionul. Modelul, în vârstă de 49 de ani, a declarat faptul că de fiecare dată își aduce cu ea o mască, mânuși și șervețele umede.

Apoi, își ”dezinfectează” zona din jurul scaunului său, totul de la masă și ecranul TV, până la centura de siguranță și la scaunul din față.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd