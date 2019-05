Imagini rare în China. Un urs panda albinos, fotografiat într-o pădure de bambus

Potrivit experților, este primul exemplar de acest fel văzut în libertate. Cei care administrează rezervația spun că ursul are, probabil, cel mult doi ani.

Oamenii plănuiesc să instaleze mai multe camere cu infraroşu în zonă pentru a-i urmări activitatea. Animalele cu albinism sunt mai vulnerabile în faţa prădătorilor pentru că pot fi observate mai uşor şi, în plus, au o vedere mai slabă.

Urşii panda sunt deja sensibili, fiind pe cale de dispariţie. În prezent, în lume există mai puţin de 2.000 de exemplare.

A fully albino giant panda has been filmed roaming bamboo forests in China -- the first ever recorded in the wild, an expert says. https://t.co/30G899jNjF pic.twitter.com/dbABY3acNu