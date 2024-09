I-au explodat mușchii după ce a fost la sală. Ce greșeală gravă a făcut o femeie în timpul antrenamentului

Jessica Johnson din Carolina de Sud își încheia prima săptămână de antrenament intens la Crossfit, cunoscut sub numele de Murph Challenge. Antrenamentul include alergări, tracțiuni, flotări și genuflexiuni, după care a încercat să facă 50 de tracțiuni la sala ei din oraș.

A doua zi, tânăra de 25 de ani s-a trezit dureri mari în brațe și ambele membre erau foarte umflate. Însă, ea a presupus că acestea survin din cauza că nu și-a mai antrenat partea superioară a corpului de ceva vreme.

Exclusive: Doctors issue warning over CrossFit challenge as South Carolina woman's biceps 'EXPLODE' from doing so many pull-upshttps://t.co/PqdNzuuzoB