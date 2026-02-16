Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Horoscop 16-22 februarie 2026: Patru zodii lovite de schimbări majore în carieră și bani. Eclipsa de Soare rescrie destinul

Shutterstock

Horoscopul 16-22 februarie 2026 se anunță decisiv pentru planul carierei și al finanțelor pentru unele dintre zodii.

autor
Laura Ianculescu

Evenimentul central al săptămânii este Luna Nouă și Eclipsa de Soare în Vărsător din 17 februarie 2026, care marchează debutul unei etape noi de transformare profundă. Deoarece Luna Nouă în Vărsător formează un aspect tensionat cu Uranus, schimbările pot apărea brusc, sub forma unor răsturnări de situație sau a unor conștientizări neașteptate. Unii dintre nativi vor fi forțați să nu mai amâne deciziile importante, în special în privința modului în care își administrează resursele și parcursul profesional. Tot ce a devenit inutil pentru evoluția viitoare poate fi eliminat rapid, lăsând loc unor inițiative noi.

În această perioadă, atenția se mută către lucrul în echipă și interacțiunea cu persoane care au aceleași idealuri, context în care grupurile de interese devin mediul ideal pentru schimburi de idei și formarea unor alianțe noi, mai ales acolo unde vechile parteneriate nu mai funcționează.

Cei care au curajul să dea viață unor proiecte vizionare vor culege, în timp, rezultate durabile. Această direcție este susținută și de evenimentul din 20 februarie, când întâlnirea dintre Saturn și Neptun în Berbec deschide un capitol nou, transformând idealurile în realități concrete prin responsabilizare și efort susținut.

Nativii Taur, Rac, Capricorn și Vărsător vor simți mai intens contexul astral în planul profesional și financiar:

Taur / Ascendent în Taur

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie 2026 aduc schimbări majore în cariera și imaginea publică a nativilor Taur. Din cauza influenței lui Uranus, Taurii pot resimți o nevoie urgentă de a transforma modul în care lucrează, fiind posibile turnuri neașteptate la locul de muncă sau decizii bruște de a schimba direcția profesională. Deși riscantă, această perioadă este ideală pentru explorarea unor direcții noi.

Totodată, evenimentul din 20 februarie, din care fac parte Neptun și Saturn în Berbec, îi îndeamnă pe Tauri să fie mai realiști și să își organizeze riguros pașii pentru a-și îndeplini dorințele, îmbinând curajul de a visa cu o planificare atentă.

Rac / Ascendent în Rac

Evenimentele astrale din săptămâna 16-22 februarie 2026 vizează resursele comune și colaborările financiare ale nativilor Rac.

Racii sunt încurajați să clarifice situația datoriilor sau a contractelor, făcând loc unor metode moderne de a obține profit alături de parteneri. Astfel, Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie 2026, marchează noi începuturi financiare dar și răsturnări de situație pentru care vor fi nevoiți să fie pregătiți.

Profesional, conjuncția dintre Saturn și Neptun în Berbec din 20 februarie 2026 îi obligă să își analizeze ambițiile cu pragmatism, păstrând doar planurile care pot rezista în timp.

Finalul săptămânii le aduce vești excelente pe plan financiar sau un sprijin moral care le impulsionează noile inițiative.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Sectorul banilor obținuți prin efort propriu și valorilor personale este puternic dinamizat de Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa Solară din 17 februarie. Nativii Capricorn sunt pregătiți să renunțe la vechile strategii financiare în favoarea unor metode noi, fiind un moment oportun pentru revizuirea contractelor sau identificarea unor noi surse de câștig. Provocarea principală constă în gestionarea echilibrului dintre stabilitate și schimbările neprevăzute, fiind îndemnați să își definească prioritățile cu mult curaj.

Ulterior, pe 20 februarie, odată cu conjuncția dintre Saturn și Neptun în Berbec, nativii Capricorn pot începe o etapă de consolidare a bazei emoționale și a căminului. Această nevoie de a oferi o formă concretă idealurilor de familie prin disciplină devine principala lor motivație pentru a-și spori veniturile, stabilitatea personală fiind fundamentul pe care aceștia își clădesc succesul financiar.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Săptămână 16-22 februarie 2026 le oferă nativilor Vărsător oportunitatea de a prelua frâiele propriului destin.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa Solară din 17 februarie, formate chiar în semnul lor, marchează încheierea unui ciclu de dezvoltare și deschid calea către un nou început. Vărsătorii sunt impulsionați să abandoneze tot ce nu mai corespunde noii lor identități. În planul financiar, ideile originale le pot aduce câștiguri neașteptate, nativii având abilitatea de a soluționa rapid orice context financiar încurcat.

Începând cu 20 februarie, odată cu noua etapă deschisă de conjuncția dintre Saturn și Neptun în Berbec, viziunile pe termen lung capătă o formă riguroasă, determinarea nativilor fiind elementul cheie care le va transforma ideile în proiecte stabile.

Etichete: horoscop, zodii, planete, astre,

Dată publicare:

