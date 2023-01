Greu de pensionat. ÎPS Teodosie câștigă procesul cu Universitatea Ovidius și se întoarce la catedră: ”Eu port grijă de toți”

Curtea de Apel Constanţa a decis, joi, definitiv, să admită recursul lui ÎPS Teodosie la decizia Tribunalului Constanţa, conform News.

“Admite recursul. Casează în tot hotărârea atacată şi, rejudecând, dispune: Admite în parte cererea. Dispune anularea Hotărârii Senatului nr.623/29.07.2021 numai în ceea ce îl priveşte pe reclamant. Respinge restul capetelor de cerere. Definitivă”, se arată în minuta Curţii de Apel Constanţa.

În luna martie a anului trecut, Tribunalul Constanţa decisese să respingă ca neîntemeiată acţiunea Arhiepiscopului Tomisului, dar decizia nu era definitivă.

Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a declarat, joi seara, că judecătorii au avut discernământ.

”Să fiu împiedicat să îmi exercit această misiune a fost ceva nefiresc”

“Încă o dată s-a dovedit că Justiţia poate fi justă pentru că nu doar avocaţii, ci judecătorii au avut discernământ şi au judecat firesc. Eu după ce am primit această sancţiune a spune să nu mai predau pentru că pentru un ierarh care e profesor predarea este esenţială, eu port grijă de toţi din Arhiepiscopie, şi mai ales de dascălii şi studenţii din Facultatea de Teologie, să fiu împiedicat să îmi exercit această misiune a fost ceva nefiresc”, a afirmat ÎPS Teodosie.

El a precizat că s-a consultat cu specialişti din Ministerul Educaţiei în această privinţă.

“M-am adresat întâi specialiştilor din Ministerul Educaţiei care s-au interesat şi au spus că este o mare lipsă, nu au prezentat nicio metodologie. În fiecare an se făcuseră prelungiri şi aveau şi metodologie. Anul în care am fost pensionat nu a mai fost nici metodologie şi atunci specialiştii de la minister mi-au spus că este ceva tendenţios. De aceea, dacă vreţi să predaţi mai departe, Justiţia vă va apăra şi vă va da dreptul.

Au avut dreptate acei specialişti şi le mulţumesc. Fără să îmi spună ei nu aş fi pornit această acţiune. S-au mirat şi ei cum de nu există metodologie pentru că e deja tendenţios, în fiecare an a fost, în anul acela nu a fost. Şi atunci eu le mulţumesc şi avocaţilor şi mai ales judecătorilor, s-au dovedit de fiecare dată oameni drepţi care au conştiinţă şi judecă după această conştienţă.

Sunt bucuros că pot să merg să predau ca titular, aşa mi s-a transmis, iar domnul avocat m-a sunat: gata, de acum sunteţi titular. În primul an am predat fără nicio plată, nici măcar plata cu ora, doar la doctorat. Un alt abuz, nu am fost admis nici la plata cu ora”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului.

Universitatea Ovidius a decis în iulie 2021 să nu mai prelungească activitatea de titular a lui ÎPS Teodosie

Senatul Universităţii Ovidius a hotărât, în luna iulie 2021, să nu mai prelungească activitatea ca titular pentru cadrele didactice care ieşiseră la pensie.

“Senatul universitar constată că, în absenţa metodologiei prevăzute de art. 289 alin6 din Legea 1/2011, nu se poate da curs solicitărilor cu privire la menţinerea calităţii de titular în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa şi, pe cale de consecinţă, se aprobă, cu 48 de voturi pentru şi 2 abţineri emiterea următorului răspuns la aceste solicitări: «În lipsa unei metodologii specifice, astfel cum este reglementată de art. 289 alin. 6 din Legea 1/2011, prin excepţie de la dispoziţiile imperative ale art. 289 alin. 1 din acelaşi act normativ , nu se poate da curs solicitărilor înregistrate în evidenţele Senatului, având ca obiect menţinerea calităţii de titular în cadrul universităţii»”, se arată în hotărârea Senatului Universităţii Ovidius.

Sursa: News.ro Dată publicare: 20-01-2023 07:42