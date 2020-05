Gestul inedit prin care o femeie s-a „răzbunat” pe fostul iubit. Cu ce s-a trezit în fața casei: „E rândul tău să plângi”

Potrivit presei locale, femeia a fost părăsită de iubitul ei și a fost foarte afectată de vestea că a fost înșelată, transmite Mirror.

Mai mulți apropiați ai celor doi i-au transmis acesteia că fostul ei partener a trecut repede peste despărțire, așa că femeia s-a decis să apeleze la o modalitate inedită pentru a-l face „să sufere”.

Femeia a plătit un șofer de camion pentru a duce la adresa fostului ei iubit kilograme întregi de ceapă, cu mesajul „Eu am plâns timp de trei zile, acum e rândul tău”.

Heartbroken woman devises plan to make her 'cheating ex cry as much as she did'https://t.co/mMgQfrKbtt pic.twitter.com/36wJJ5u8Za