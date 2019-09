Gestul care a impresionat o lume întreagă. Ce au făcut doi elevi din SUA pentru un coleg

Doi elevi de la o școală din Statele Unite i-au oferit unui coleg care este mereu hărțuit mai multe haine noi.

Imaginile au fost surprinse într-o școală din Tennessee. În filmuleț se poate observa cum doi elevi îi dau băiatului mai multe pachete cu haine, informează Mirror.

Potrivit apropiaților, aceștia au făcut acest gest pentru că baiatul purta în fiecare zi aceleași haine și era mereu hărțuit din această cauză. De asemenea, mama tânărului nu ar fi avut bani suficienți pentru a-I cumpăra acestuia haine noi.

După ce a fost jignit aproape în fiecare zi, câțiva colegi de-ai lui s-au decis să îl ajute și să-i ofere hainele. Kristopher și Antwann au povestit cum au căutat în dulapurile lor și au găsit piese vestimentare pe care le puteau da băiatului.



„Când am văzut că toată lumea se lua de el și râdea, am simțit nevoia să fac ceva”, a povestit unul dintre băieți.



„Am fost hărțuit toată viața mea. Chiar nu am haine acasă. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea”, a povestit Michael, tânărul hărțuit.

În urma gestului făcut de elevi, Michael a mai spus că ei sunt singurii care i-au oferit un cadou.

Imaginile, care au fost distribuite pe mai multe site-uri de socializare, au devenit virale. În urma postării lor, școala a început să accepte donații, dat fiind numărul mare de persoane care au vrut să doneze haine și bani pentru a-l ajuta pe Michael.



„Este minunat. Inima mea este completă știind că acești băieți au avut un impact mare in viețile noastre. Sper și mă rog ca ei să rămână prieteni în continuare și după asta”, a comentat o persoană la postarea cu imaginile care surprind scena.

„Bună treabă băieți. Iubesc modul în care l-ați ajutat pe băiat cu haine și pantofi noi. Continuați să faceți asta și să-i ajutați pe cei care au cea mai mare nevoie, pentru că lumea are nevoie de suflete curate ca voi. Vă transmit multă iubire tuturor”, a mai scris o persoană.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!