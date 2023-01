Gerul din SUA face ravagii printre animale. Un raton a rămas cu testiculele lipite de calea ferată | VIDEO

Un raton a avut neșansa de a rămâne blocat multă vreme pe o cale ferată înghețată, după ce testiculele sale au rămas lipite de șina de tren.

Bietul animal a fost descoperit de un muncitor de la calea ferată și a reușit să elibereze ratonul înainte ca frigul sau vreun tren să-l omoare. Potrivit salvatorului său, ratonul ar fi stat ceva vreme cu testiculele lipite de șină.

Neil Mulls este cel care a eliberat sălbăticiunea. Lucrătorul feroviar a turnat apă caldă peste zona cu pricina, iar după aceea, ratonul a rupt-o la fugă. Însă, spune americanul, animalul a lăsat o parte din blana sa pe calea ferată înghețată, potrivit LADBible.

#racoon found with his nuts frozen to railroad tracks. Saved by a genuine hero. pic.twitter.com/KyxUIIIjLC — RØ (@rocam54) January 23, 2023

"Am turnat apă caldă sub el, în timp ce un coleg de muncă a folosit lopata sub fundul lui pentru a încerca să îl elibereze. După aproximativ cinci minute, ratonul a fost liber. A sărit de pe șină și a fugit în pădure fără să se uite înapoi”, a spus Neil.

Spre mirarea lor, lucătorii feroviari s-au întrebat cum a fost posibil că testiculele animalului să se lipească de calea ferată. Aceștia a spus că în momentul în care au descoperit animalul, temperatura de afară era de -12 grade Celsius.

Neil a adăugat: "Presupun că, din cauză că afară erau -12 grade afară, cumva, traversa peste șină, a stat prea mult și s-a blocat!".

Sursa: LAD Bible Etichete: , , , Dată publicare: 23-01-2023 19:49