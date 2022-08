FOTO VIDEO Balenciaga scoate la vânzare genți cu aspect de saci de gunoi pentru aproape 2.000 de dolari

Casa de modă spaniolă vinde aceste genți în patru culori diferite: negru, alb, albastru și galben.

Mai mulți oameni s-au întrebat dacă brandul încearcă să facă un experiment social sau dacă vor să ironizeze publicul.

Gențile cu aspect de saci de gunoi fac parte din colecția de toamnă 2022 și au fost prezentate la Fashion Week din Paris, în luna martie, potrivit dailymail.co.uk.

Balenciaga selling 'most expensive trash bag in the world' for $1,790 https://t.co/zEE9HXdcwy pic.twitter.com/EeSDNEzDWg