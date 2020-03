Fostă directoare de fabrică, jefuită în plină stradă de bijuterii de "nepoata regelui Cioabă"

Escrocheria „pomana Regelui Cioabă” continuă să facă victime, după ce „metoda Accidentul” s-a demonetizat.

O femeie de 38 de ani din județul Dâmbovița a fost reținută de polițiști după ce a păcălit-o pe o bătrână de 71 de ani, fostă directoare a unei fabrici.

Suspecta și-a abordat victima pe o stradă din Pucioasași i-a scornit o poveste cum că ar fi nepoata regelui Cioabă și că vrea să dea de pomană în numele lui. Cum-necum, la finalul discuției, pensionara a rămas fără toate bijuteriile din aur, de peste 1.000 de euro.

Reporter: „De ce v-au reținut polițiștii?”

Suspectă: „Nu ne-a reținut, tată, nimeni!”

Reporter: „Sunteți vinovată? Ați înșelat-o pe femeie?”

Suspectă: „N-am înșelat pe nimeni.”

Reporter: „Ați susținut că sunteți ruda lui Cioabă?”

Suspectă: „Hai, domne, dă-te la o parte!”

Bătrâna despre care polițiștii susțin că ar fi fost păcălită de această femeie este fosta șefă a unei mari fabrici.

Rămasă văduva de doi ani, locuiește singură într-o casă din Pucioasa. Are doi copii, la casele lor, în Capitală. Povestește că în urmă cu două luni, când a mers la cimitir să aprindă o lumânare, a fost oprită din drum de o necunoscută.

Pensionara înșelată: „A început să plângă, să îmi spună că unchiul ei este foarte bolnav, că ea e din Sibiu și că unchiul ei este Dorinel Cioabă. Se obișnuiește că atunci când cineva e foarte bolav, e în comă, se dă de pomană aur. Ar vrea să îmi dăruiască ceva.”

Polițiștii spun însă că metoda are succes pentru că victimele nu bagă de seama când, sub pretextul că trebuie să probeze niște bijuterii, cele valoroase le sunt înlocuite cu niște tinichele.

Pensionara e convinsă că i s-au făcut farmece.

Pensionara înșelată: „A pus mâna pe mine, din acel moment am simțit că nu mai sunt eu. Eu sunt o femeie cu studii superioare, nu putea să mi se întâmple așa ceva și acolo unde am lucrat am fost la vârful ierarhiei. Mi-a desfăcut lanțul de la gât, a văzut că am două inele, unul foarte mare, de 10 grame, altul de 5, cercei foarte sclipitori și mari. Mi-a scos și cerceii de la ureche.”

Vecinii femeii au rămas uimiți când au aflat de necazul pe care l-a pățit.

Rodica Doda, vecină: „Și ce treabă avea dumneaei cu Cioabă?! Trebuie să nu mai vorbești decât cu cunoștințe. În ziua de azi sunt niște timpuri, nu mai ai încredere nici în tine. Cred eu că persoanele singure sunt urmărite.”

Carleta Despa, vecină: „Cum să îi dau bijuteriile fără să se ligitimeze, fără să mergem undeva. Și pentru ce să i le dau? Cum să i le dau?! Dacă vreau să îi dau un bănuț, dacă ai sau nu, se dă, da altfel...”

Pentru înșelăciune, femeia de 38 de ani a fost reținută de polițiști pentru 24 de ore. Astăzi însă a rămas în libertate după ce ultima sa victimă și-a retras plângerea, pentru că și-a primit banii pe bijuterii.