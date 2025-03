FOMO devine epicentrul antreprenoriatului. Dain Walker, Daniel Priestley, și zeci de speakeri români se alătură festivalului

Dain Walker, expert global în branding și CEO Rivyl, și Daniel Priestley, antreprenor în serie, autor de bestselleruri și creatorul metodei "Key Person of Influence".

Alături de ei, peste 50 de antreprenori și specialiști români vor completa line-up-ul FOMO 2025, transformând festivalul într-un hub de know-how aplicabil, inspirație și conexiuni valoroase.

În perioada 21-25 mai 2025, la Sala Palatului și în locațiile partenere din București, FOMO devine scena pe care se discută calea de la idee la realitate, cu insight-uri din marketing, branding, investiții, tehnologie, educație și strategii de business.

O comunitate de oameni care fac lucrurile să se întâmple

FOMO nu este doar despre povești de succes – este despre realitățile antreprenoriatului modern, despre provocările și lecțiile care vin cu lansarea și scalarea unui business. Noii speakeri confirmați demonstrează că impactul real vine din curaj, adaptabilitate și strategii bine gândite. Printre invitați se numără:

Raluca Leafu – antreprenoare și fondatoare a brandului Joule Project

Alina Sime – specialistă în strategie și instructor de Sky Diving, TNT Brothers

Dragoș Boeru – antreprenor, co-fondator TNT Brothers

Dan Preda – CEO Afaceri in control, consultant financiar

Ana Maria Udriște – antreprenoare, avocată și fractional CMO

Sabin Dima – inovator în tehnologie, fondator & CEO al Humans.ai

Radu Georgescu – unul dintre cei mai experimentați investitori români

Beatrice Dumitrache – CMO ESX, expertă în dezvoltare strategică și transformare digitală

Vlad Tudor – antreprenor și expert în soluții AI

Eric Bartha – director în servicii financiare SeedBlink, expert în dezvoltare startupuri

Marius Ghenea – investitor experimentat, antreprenor și Managing Partner Catalyst Romania

Cristian Bolocan – expert în SEO, partener Limitless

Robert Bobosa – expert în analiza datelor, consultant analitic Google

George Man – fondator și Managing Partner Creative Market, expert în poziționarea de nișă

Ștefan Hamza – fondator și director creativ Hamza

Ilinca Păun – fondatoare Bravva Angels și Bravva Female Founders

Tudor Costinaș – specialist în comunicare digitală, director de comunicare Electric Castle

Aceștia, dar și mulți alții, vor acoperi subiecte esențiale precum branding și strategie digitală, creșterea accelerată a afacerilor, investiții smart, dezvoltarea echipelor și inovație în business.

FOMO nu este doar un loc în care asculți, ci unul în care construiești, te conectezi și experimentezi. În afară de sesiunile de pe scena principală de la Sala Palatului, festivalul include în perioada 21-25 mai 2025, la Sala Palatului și în locațiile partenere din București, și:

Sesiuni de Q&A și meet-the-speaker în locațiile partenere

Evenimente de networking pentru parteneriate de business

Activități care îmbină business-ul cu creativitatea și wellness-ul

„FOMO 2025 va fi despre acțiune. Ediția din acest an reunește oameni care nu doar vorbesc despre succes, ci și arată cum se ajunge acolo. Dain Walker și Daniel Priestley se alătură lui Steven Bartlett, gazda celui mai ascultat podcast de business din Europa – The Diary of a CEO, Sarei Al Madani și lui Simon Squibb, antreprenori care au transformat idei în imperii.

În plus, speakerii români vin cu insight-uri esențiale pentru oricine vrea să-și scaleze afacerea sau să inoveze. Acest festival nu e doar un eveniment, ci un spațiu în care oamenii își rescriu parcursul profesional, își regândesc strategiile și creează conexiuni valoroase.” – Robert Graur, co-fondator MO – Modern Owners

Biletele sunt disponibile acum pewww.modernowners.com

FOMO – The Festival Of Modern Owners este un eveniment prezentat de George. Primul banking inteligent, o inovație BCR, și susținut de Aqua Carpatica.