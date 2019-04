Finalul confruntării dintre doi șoferi pentru un loc de parcare. O femeie a filmat totul. VIDEO

Twitter

O femeie din Los Angeles a filmat o confruntare plină de încăpățânare între doi şoferi care îşi disputau acelaşi loc de parcare, relatează CNN.

Doi șoferi din Los Angeles au încercat pentru câteva ore să parcheze într-un loc pentru care s-au blocat reciproc, dar nimeni nu a vrut să renunțe. În tot acest timp, cei doi șoferi s-au claxonat, și-au semnalizat și s-au jucat de telefon până s-au plictisit.

Mariah Flores, o tânără care a postat pe o rețea de socializare mai multe clipuri cu încăpățânarea celor doi șoferi, a devenit vedetă iar filmulețele au ajuns virale.

Flores a documentat peTwitter întreaga confruntare de aproape 2 ore, filmând-o de la geam din locuința ei. Postările au acumulat mai mult de un milion de vizionări. Oameni din întreaga lume s-au amuzat de confruntarea stupidă dintre cei doi şoferi.

“Mașina aceasta o blochează pe cealaltă să parcheze,” a scris ea pe Twitter. “Persoana care conducea mașina neagră a găsit un loc de parcare și a încercat să intre cu spatele. Iar șoferul mașinii argintii pare că pur și simplu nu-i pasă” a scris Flores pe Twitter.

Imediat au apărut și comentariile în mediul online. Flores i-a întrebat pe urmăritorii ei dacă susțin “echipa mașinii negre” sau “echipa mașinii argintii”.

Într-un final, șoferul din mașina argintie a abandonat, a plecat și toată distracția a luat sfârșit.

“Mă bucur că totul s-a terminat bine”, a declarant Flores într-un interviu oferit pentru KABC-TV. “Foarte prostesc, ca să fiu sinceră. Am devenit virală doar pentru că am stat și nu am făcut nimic.”

