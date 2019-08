Fetiță de doi ani, în stare gravă după ce a căzut de la etajul al doilea al hotelului

O fetiță în vârstă de doi ani ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut pe o fereastră de la etajul al doilea al unui hotel, scrie metro.co.uk.

Incidentul a avut loc marți dimineața, în jurul orei 8.45, când fetița a căzut în gol pe geamul camerei unui hotel din orașul britanic Blackool, unde era cazată alături de părinți.

Martorii spun că au auzit țipete fetița ar fi căzut de pe un geam situat la al doilea sau al treilea etaj al hotelului.

Kerry Wormald, menajera hotelului Arabella din apropiere, a declarat pentru „Blackpool Gazette”: „Un tânăr a venit în fugă, țipând că are nevoie de o ambulanță”, a povestit Kerry Wormald, menajeră la un alt hotel din apropiere.

„Ne-am uitat pe geamul din spate, în parcare și nu am văzut nimic, așa că m-am dus pe aleea din spate să arunc o privire și, când am ieșit, am putut auzi un copil care urla. Atunci am văzut un bărbat care vorbea la telefon la etajul al doilea”, a continuat ea.

Una dintre persoanele aflate la fața locului a declarat că fetița a suferit o fractură de craniu și mai multe răni la piept și a fost transportată de urgență la un spital de copii din Liverpool, scrie metro.co.uk.

Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat că fetița a căzut de la etajul al doilea, pe fereastra hotelului și se află în stare gravă, cu fracturi multiple.

