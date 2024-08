Festivalul baloanelor cu aer cald la Craiova. Cât durează și care e prețul unui zbor

Cerul Olteniei, în vecinătatea Craiovei, s-a colorat în acest sfârșit de săptămână, unde are loc un spectacol uimitor: festivalul baloanelor cu aer cald.

Pe parcursul a trei zile, privitorii, dar și amatorii de priveliști de poveste vor participa la „Aventura Baloanelor”. O astfel de experiență poate fi trăită doar de câteva ori pe an și numai în anumite locuri din România.

Vineri, la Bratovoiești, în județul Dolj, zeci de oameni au început să monteze baloanele cu aer cald când încă nu se crăpase de ziuă.

Pregătirea pentru un zbor este minuțioasă.

Mihai Ilie, secretar general al Federației Aeronautice Române: „Balonul este o aeronava care este înmatriculată și supusă reglementărilor aeronautice. Costul unei astfel de aeronave este destul de ridicat, poate să ajungă de la 45.000 de euro până la 100.000 de euro, în funcție de mărimea și dimensiunea balonului."

Baloanele cu aer cald se ridică până la 3.000 de metri și pot atinge 100 de kilometri pe oră. Zborul cu balonul nu este însă ieftin: 800 de lei pentru adulți și 400 de lei pentru copii. Cursurile pentru brevetul de pilot de balon se ridică la 7.000 de euro.

Sergiu Zavulan, pilot de balon cu aer cald: „Pentru mine este un job care a devenit pasiune, în acest sens pot să mă consider un om foarte fericit. Chiar dacă am peste 1.200 de zboruri efectuate, nu cred că am făcut două la fel. Un zbor cu balonul costă. Costă siguranța zborului, costă spectaculozitatea zborului."

Silviu Bogdan, pasager: „Senzația de a zbura deasupra lacurilor din zonă, deasupra caselor oamenilor, a gospodăriilor, oameni care ne făceau cu mâna — o experiență frumoasă”.

Numărul pasagerilor care pot urca într-un balon variază în funcție de dimensiunea acestuia. Cel mai adesea, pot sta în nacelă între 4 și 6 persoane.

Maria Bădescu, pasager: „Cel mai mult mi-a plăcut decolarea, senzația aceea de ridicare."

Zborul cu balonul poate fi practicat oriunde, iar internetul abunda de oferte. Din cele mai importante centre, se poate zbura, la cerere, peste tot în țară.

Silviu Bratu, organizator festival: „Teoretic, se poate zbura oriunde cu balonul dacă sunt îndeplinite anumite condiții meteorologice: vântul nu trebuie să fie mai mare de 3 metri pe secundă, fără precipitații, cu o prognoză favorabilă”.

Un zbor durează aproximativ o oră.

