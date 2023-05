Fenomen straniu: Locul în care de câteva zile soarele este roșu sângeriu. „Rămâneți în casă" | FOTO&VIDEO

În imaginile surprinse în ultima săptămână soarele are o culoare roșie sângerie. Autoritățile au explicație pentru acest fenomen straniu – se pare că nuanța ciudată a soarelui a fost determinată de incendiile de vegetație care afectează Canada, statul vecin.

Fenomenul a fost observat din New York până în Illinois. Deși peisajul este pitoresc, specialiștii avertizează că fenomenul a fost cauzat de incendiile devastatoare din regiunea Alberta.

Peste 90 de incendii de vegetație au fost înregistrate în provincia Alberta - peste 800.000 de hectare au fost arse. Fumul generat de incendiile masive a parcurs aproximativ 3.000 de kilometri. Autoritățile din mai multe orașe au emis avertismente privind calitatea aerului.

Efectul de ceață este așteptat să mai dureze câteva zile, spun specialiștii. Meteorologii au explicat că particulele de fum sunt purtate de un curent și afectează calitatea aerului.

Incendiile de vegetație, provocate de un val de căldură, au dus la evacuarea a aproape 30.000 de persoane din vestul Canadei.

Locuitorii din Montana au fost sfătuiți de Serviciul Național de Meteorologie să rămână în casă dacă este posibil, din cauza poluării generate de incendii. Un avertisment similar a fost emis pentru estul statului Colorado.

„Dacă fumul este dens sau devine dens în cartierul dumneavoastră, este recomandat să rămâneți în casă. Este valabil mai ales pentru cei cu boli de inimă, boli respiratorii, cei foarte tineri și cei în vârstă", se arată în avertisment, conform Daily Star.

„Priviți soarele foarte roșu care răsare deasupra orașului New York. Este din cauza întregului fum care călătorește deasupra noastră din cauza incendiilor de vegetație din Canada", a precizat NWS pe Twitter.

Check out the very red sun rising over New York City. This is due to all of the wildfire smoke traveling above us from wildfires in Canada. How is the sun looking in your area? @EarthCam #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/FjCLCIstM2