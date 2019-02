Fenomen bizar surprins în Marea Britanie. Un bărbat a crezut că e o farsă

Potrivit BBC News, 6 ”suluri de zăpadă” au fost observate de un norocos pe nume Brian Bayliss, în regiunea Wiltshire.

Bărbatul spune că a văzut aceste ruloruri de omăt pe un teren care îi aparține și că, la început, a crezut că au fost făcute de cineva, însă nu înțelegea de ce nu vede urme de pași pe zăpadă.

Se presupune că aceste baloturi de zăpadă se formează în anumite condiții meteorologice, atunci când vântul suflă cu o anumită viteză și reușește să ridice anumite porțiuni de zăpadă, pe care le rostogolește.

Unusual snow formations were spotted in #Iceland yesterday. Snow rollers are a natural meterological phenomenon whereby large snowballs are formed naturally as chunks of snow are blown along the ground by the wind. #geography #geographyteacher #Snow pic.twitter.com/ybw7A2c8Oh