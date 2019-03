Fenomen bizar pe cer, în Rusia. Ce ar putea fi "stâlpii de lumină"

Youtube/Caters Clips

Un fotograf a reușit să surprindă în imagini „aurora verticală”, un fenomen rar, care a avut loc pe cerul înghețat al Rusiei.

Valentin Zhiganov de 44 de ani a făcut câteva fotografi iluziei optice rare, care a apărut pe cerul regiunii Murmansk Oblast, din Rusia, la temperatura de minus 30 de grade Celsius, potrivit Metro.

În imagini se vede aurora, cunoscută și sub numele de „stâlpi de lumină”, care se îmbină cu luminile orașului.

„Noi voiam să face câteva fotografii unor fete cu aurora în spate, dar când am văzut „stâlpii de lumină”, am amânat puțin. Această iluzie optică este cunoscută sub denumirea de „stâlpi de lumină”.

Este un fel de auroră foarte rară, în special cu acei „stâlpi” foarte înalți. Este pentru prima dată când văd acest tip de auroră și ne-am bucurat cu toții de priveliște, în ciuda temperaturilor foarte scăzute. Sunt foarte bucuros să am reușit să fac câteva fotografii acestei iluzii optice rare”, a spus fotograful, Valentin Zhiganov.



