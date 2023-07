Problema de care s-au lovit românii care au ajuns la vămile din vestul României. „Aici e jale, ca la nebuni!”

De altfel, faţă de anul trecut, traficul prin vămi a crescut cu aproape 40%, pentru că mulţi români pleacă în vacanţă cu maşina, de teama anulării zborurilor. Iar cei care muncesc în străinătate revin acasă pentru o lună.

Nădlac II, punctul din judeţul Arad unde intrarea şi ieşirea din ţară se fac pe autostradă, era plin de maşini.

Cei mai mulți șoferi sunt români care se vin acasă după un an de muncă în străinătate, în Italia, Franța sau Spania. În aceste țări, șantierele, fabricile și unele magazine se închid în luna august.

Bărbat: „Până aici a fost bine, până am ajuns la graniță, aici ne aducem aminte de tărâmurile natale și de mentalități, cum se înghesuie oamenii în față."

Bărbat: „Din Marea Britanie venim, am traversat cinci țări. Drumul a fost frumos. Puțin obosiți, dar ne trece oboseala cand vedem că scrie România. Ne așteptam să fie coadă, era imposibil!"

Reporter: „De unde veniti?”

Bărbat: „Din Germania, in concediu…”

Reporter: „Ce v-ați propus să faceți în concediu?”

Bărbat: „Să ne relaxam, dar dacă stăm o jumătate de săptămână pe drum..."

La Nădlac, o altă coadă se formase și pe sensul de ieşire din ţară. Sunt românii care au vacanţă şi pleacă în concediu cu maşina, de teama anulării curselor aeriene.

Reporter: „De unde veniți?”

Bărbat: „Tocmai de la Tulcea. Până aici a fost bine, aici e jale, de trei sferturi de oră aștept, ca la nebuni!"

Andrei Dincă, purtător de cuvânt Poliția de Frontieră Arad: „În acest weekend, peste 267.000 de persoane au efectuat controlul în punctul de trecere Nădlac II, din care peste 116.000 pe sensul de ieșire și peste 151.000 pe cel de intrare în țară. Recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de frontieră deschise la granița cu Ungaria."

Și la Margina, în Timiș, şoferii trebuie să coboare de pe autostradă, pentru că lipseşte o bucată care ar face legătura cu restul autostrăzii, până la Sibiu. În zonă se formează cozi uriaşe.

După ce au așteptat zeci de minute ca să intre în țară, pe românii care au sosit în vacanță îi așteaptă o alta coadă, întinsă pe aproape patru kilometri, la coborâre de pe autostrada A1, în dreptul localității Margina.

Bărbat: „Din Belgia. Am plecat ieri, de la 10. Când am ajuns acolo în spate, la doi kilometri, și am văzut ce e aici, am zis, ajung la noapte acasă."

Aglomeraţie a fost şi la punctele de trecere din Bihor şi Satu Mare.

