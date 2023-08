Concediu pentru toți angajații în luna august, experimentul de succes al unei companii: A fost o chestiune de bun simț

Și a fost atât de mulțumit de rezultat, încât a decis să includă această regulă în politica firmei.

Jo Hunter spune că după pandemie toți angajații erau epuizați și, inspirată de o inițiativă similară a organizației unei cunoscute cercetătoare, a hotărât să își trimită angajații în concediu toată luna august.

”Pentru mine, a fost o chestiune de bun simț să ofer angajaților o pauză adecvată. Cu un an în urmă, am făcut un experiment la locul de muncă. Ieșind din pandemie, ca organizație care lucrează cu profesori, îngrijitori, tineri, personal al autorităților locale, cadre universitare, ne-am trezit că eram toți epuizați. Așa că am decis să dăm concediu întregii noastre echipe în luna august. Am fost inspirați inițial de o inițiativă similară a organizației cunoscutei cercetătoare Brené Brown – și de explicația ei despre rațiunea din spatele acestei decizii. Habar n-aveam cum va merge, dar știam că trebuie să facem ceva”, povestește Jo Hunter, co-fondator și CEO al companiei 64 Million Artists, într-un editorial pentru The Guardian.

