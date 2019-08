Femeie ucisă de fostul iubit, după ce a alertat în zadar poliția de 18 ori

O femeie din Țara Galilor a fost ucisă de fostul iubit. De 18 ori anunțase poliția că este victima abuzurilor și amenințărilor lui, ultima data cu doar trei zile înainte să-și găsească sfârșitul pe o stradă din Denbigh.

Într-o noapte de august, în 2017, Laura Stuart se întorcea de la o petrecere, când a fost oprită pe stradă de fostul ei iubit, Jason Cooper. Bărbatul a înjunghiat-o cu un cuțit de bucătărie și, când fata a căzut la pământ, a lovit-o cu piciorul în față și piept. Tânăra, în vârstă de 33 de ani, a murit la spital două zile mai târziu. În martie 2018, Cooper a fost condamnat la 31 de ani de închisoare, informează The Independent.

Cu trei zile înainte de atac, Laura Stuart a anunțat poliția că fostul partener a amenințat-o că „o va termina”.

Un oficiu independent care analizează activitatea poliției a scos la iveală că femeia a alertat poliția de 18 ori, în perioada august 2015 – august 2017, în legătură cu comportamentul fostului partener. Stuard le-a spus agenților că a fost amenințată, bătută și șantajată că vor fi distribuite poze cu ea în ipostaze compromițătoare.

Jason Cooper nu a fost niciodată arestat și nici măcar interogat în legătură cu acuzațiile ce i se aduceau.

Mama Laurei Stuart declarase pentru BBC că poliția a abandonat-o pe fiica sa: „El nu voia s-o lase în pace. Chiar îi trimitea mesaje în care îi spunea: „dacă eu nu te pot avea, atunci n-o să te aibă nimeni”. Dacă polițiștii ar fi vorbit cu el, dacă l-ar fi avertizat să se oprească și să n-o mai hărțuiască, poate că el ar fi ascultat”.

Nick Evans, de la Poliția din Țara Galilor de Nord, a precizat că instituția nu contestă datele din raportul oficiului: „Am făcut schimbări în abordarea noastră și am adus îmbunătățiri modului în care gestionăm cazurile de violență domestică, staff-ul nostru e pregătit mai bine și avem mai mulți specialiști pentru astfel de situații”.

