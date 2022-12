Expoziție de porumbei la Moreni, în județul Dâmbovița. Cele mai frumoase și rapide exemplare pot fi admirate weekendul acesta

Bianca este din Ploieşti şi iubeşte porumbeii de când se știe.

Bianca Lupșa - crescător de porumbei: „Pasiunea aceasta am moştenit-o de la tatăl meu şi a pornit de la un porumbel pe care mi l-a adus şi de atunci m-am dezvoltat. Astăzi, am acasă peste 200, în expoziţie am 12.”

Columbofilii investesc mulți bani și timp în pasiunea lor, iar zburătoarele le aduc periodic bucurii, când sunt premiate la competiţii.

Crescător de porumbei: „Un porumbel îl cunoşti după ce îl zbori, zborul face diferenţa, concursurile.”

Bunic: „Am venit cu nepotul să vadă expoziţia.”



Reporter: „Câţi porumbei aveţi acasă?”



Bunic: „În jur de o sută. Şi zbor porumbeii din 67.”

Fetiţă: „Îmi place acesta, că e drăguţ şi verde”

La expoziția de la Moreni au fost aduse cele mai performante și mai frumoase exemplare din țară.

Ioan Zavate - preşedintele Federaţiei Române de Sport Columbofil: „Sunt expuşi la această expoziţie naţională a federaţiei circa 586 de porumbei, care reprezintă campionii federaţiei.”

Constantin Dinu - primarul municipiului Moreni: „Atât în Moreni cât şi în comunele învecinate, acest sport se bucură de un real succes. Sunt câteva sute de iubitori de porumbei şi crescători de astfel de păsări.”

Pentru că este o expoziție cu vânzare, vizitatorii pot pleca acasă cu noi prieteni înaripați.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 11-12-2022 08:06