Expoziție de feline la Iași. Cât costă un pui de pisică din părinți campioni

Sunt printre cele mai frumoase din rasa lor. Pentru că au luat premii inclusiv la concursuri internaționale, mulți au venit să le vadă.

Un blănos cu personalitate a fost unul dintre campionii prezenți la expoziția din capitala Moldovei. De altfel, cam toți de acolo au cel puțin un titlu, obținut la concursuri de frumuseţe. Unele pisici au fost echipate cu diverse accesorii, așa că atrag și mai mult atenția.

Au fost şi pisici aduse din Asia, special pentru această competiție.

Femeie: „E ceva wow cu pisicile. Pur și simplu am rămas așa. Băiețelul este foarte încîntat cred că ar mai vrea vreo două dar dar știți cum e la apartamente, mai puțin spațiu.”

Un pui de pisică din părinți campioni costă între 900 şi 5.000 de euro. Iar hrana nutritivă, atent aleasă, e de asemenea costisitoare.

Femeie: „Să iau un pui să-l cumpăr să-l duc acasă. Mai am o pisică. Eu am british shorthair cu albastru de Rusia. Cel pe care îl am acasă mănâncă pliculețe bune. Undeva la 700 RON pe lună pentru un singur”.

Alexandru Elian, director de expoziție: „Avem peste 150 de pisici de rasă în concurs. Această expoziție e pe calendarul internațional cu puncte de concurs. Avem cu campioni mondiali în concurs și ne bucurăm că publicul ne susține, e foarte foarte multă lume”.

