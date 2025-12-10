Eveniment excepțional de rar. Un bărbat a murit de rabie, după un transplant de la un donator zgâriat de sconcs

Un caz medical extrem de rar a fost confirmat în Statele Unite: un bărbat din Michigan a murit de rabie după ce a primit un rinichi de la un donator care contractase boala în urma unei întâlniri neașteptate cu un sconcs agresiv.

Autoritățile americane descriu situația drept „un eveniment excepțional de rar”, scrie The Guardian.

Potrivit unui raport recent al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), pacientul din Michigan a primit transplantul de rinichi în decembrie 2024, la un spital din Ohio.

Aproximativ cinci săptămâni mai târziu, bărbatul a început să prezinte tremurături, slăbiciune la nivelul picioarelor, confuzie și incontinență urinară. Starea i s-a agravat rapid, a fost internat și ventilat mecanic, iar în scurt timp a murit.

