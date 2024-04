Energizantele, un pericol pentru sănătatea copiilor. Efectele sunt tot mai grave. „Se plângea adesea de dureri”

Medicii din Marea Britanie sunt tot mai îngrijorați privind efectele nocive pe care le au energizantele asupra copiilor, scrie The Sun.

Cercetările publicate în luna ianuarie a acestui an au constatat că băuturile energizante consumate de către copii sunt asociate cu o gamă largă de riscuri, inclusiv cele legate de sănătatea fizică, cum ar fi cariile dentare și rezistența la insulină, precum și de sănătatea mintală - inclusiv un risc crescut de gânduri suicidare, anxietate și depresie.

Aproximativ unul din trei tineri din Marea Britanie declară că bea în mod regulat băuturi energizante, ceea ce îi face să fie unul dintre cei mai mari cumpărători din Europa pentru vârsta lor.

Profesorul Amelia Lake, autorul principal al studiului, a declarat că, în unele cazuri, copiilor li se vând aceste băuturi mai ieftin decât apa și sucurile.

„Aceste băuturi nu sunt pentru copii”, spune ea. „Nu numai că ele conțin cantități mari de cofeină, care poate crește ritmul cardiac și poate duce la probleme cardiovasculare, dar ele conțin și aditivi, despre unii dintre ei știm foarte puțin despre ce rău ar putea face corpului nostru”.

O serie de episoade de leșin

Revizuirea inițială a profesorului Lake din 2018 a remarcat o listă lungă de probleme fizice asociate consumului de băuturi energizante, de la dureri de cap și dureri de stomac până la probleme dentare și probleme gastrice și cardiovasculare.

„Când am repetat această analiză, publicând rezultatele în luna ianuarie a acestui an, am observat, de asemenea, un impact uriaș asupra sănătății mintale”, explică ea. „Copiii sufereau de anxietate, panică, simptome depresive, suferință psihologică și gânduri sinucigașe. Problemele sunt de mare anvergură”.

Fiul lui Jane, George, avea 10 ani când a început să consume băuturi energizante. Ea spune că o mulțime de prieteni ai lui le beau, la fel ca și Coca-Cola, și că, deși știa că nu era cea mai sănătoasă alegere, nu vedea niciun risc mare.

„M-am gândit că, dacă îl opresc, va începe să le fure”, spune Jane. „Cel puțin, în felul acesta, aveam eu controlul. Ca să fiu sinceră, habar nu aveam ce era în băuturi. Știam că există zahăr și cofeină, dar nu mă gândeam că acestea ar fi la niveluri la care l-ar putea îmbolnăvi.”

Jane spune că George bea două-trei doze pe săptămână, până în iunie anul trecut, când s-a simțit rău. „Se plângea adesea de dureri de burtă, dureri de cap și leșina mereu. „Nici măcar nu m-am gândit la băuturi”, își amintește ea. „Dar, la scurt timp după ce am ajuns la A&E, un medic l-a întrebat dacă vapa sau consuma băuturi energizante. I-am spus că bea câteva băuturi pe săptămână”.

George a fost ținut în spital sub observație peste noapte înainte de a fi externat și de atunci nu s-a mai atins de o băutură energizantă.

„A fost un semnal de alarmă pentru noi”, spune Jane. „Când i-am explicat, George a fost fericit să renunțe la ele și le-a spus tuturor prietenilor săi să se oprească și el. Starea lui de sănătate s-a îmbunătățit, nu mai are leșinuri și are un somn mai bun. Sunt ușurată că nu a suferit consecințe de durată.”

Cercetările profesorului Lake au constatat că băutul de băuturi energizante este mai frecvent la băieți decât la fete și este asociat cu comportamente de risc și cu consumul de substanțe, precum și cu performanțe academice slabe, calitatea slabă a somnului și obiceiuri alimentare nesănătoase.

Schimbări de dispoziție și pierderi de energie

Clare Ford, profesoară de meditații la liceu și fondatoare a organizației Switched On!, spune că mulți adolescenți stau până târziu și folosesc băuturi energizante pentru a încerca să se trezească dimineața.

„Băuturile precum Monster și Red Bull sunt populare printre adolescenți, deoarece elevii se culcă adesea târziu din cauza jocurilor sau a revizuirilor și apoi le este greu să se trezească a doua zi și să învețe”, spune ea.

„Chiar dacă ei cred că aceasta este o soluție rapidă, nu este așa, deoarece nivelul lor de energie fluctuează drastic pe parcursul zilei, afectându-le concentrarea și retenția informațiilor.”

Acest lucru rezonează cu Jennie*, care susține că fiul ei, James*, în vârstă de 14 ani, a suferit de schimbări de dispoziție și de căderi de energie după-amiaza, după ce a devenit dependent de băuturi energizante. Ea spune că a devenit, de asemenea, agresiv.

James avea doar 12 ani când a început să ceară băuturi, inclusiv Monster și Red Bull.

„James a început să cumpere băuturi energizante când se întorcea acasă de la școală acum doi ani”, își amintește Jennie, 45 de ani, o mamă cu normă întreagă care locuiește în Devon împreună cu soțul ei, 47 de ani, și fiica lor de 12 ani.

„Nu am fost prea îngrijorată la început. Abia începuse școala secundară și m-am gândit că este bine pentru el să aibă un pic de independență. Nu am crezut că era mai rău decât dacă ar fi mâncat dulciuri și, sinceră să fiu, am fost ușurată că nu fuma", spune ea.

Când l-am confruntat, a devenit evident că era dependent. „Este foarte supărat din cauza asta, dar sper că, pe măsură ce se va lăsa de băutură, va redeveni băiatul grijuliu pe care l-am iubit întotdeauna”.

Părinții au un rol important în lupta cu dependențele

Tutoarea Clare spune că și adulții au un rol de jucat. „Oare noi, ca adulți, părinți și profesori, suntem de fapt un model de băut multă apă pe parcursul zilei?”, spune ea.

„Mulți profesori din învățământul primar beau cafea sau ceai în clasă și mulți adulți beau cutii de băuturi carbogazoase sau energizante în fața copiilor lor. Este dificil să le cerem să facă ceva ce poate nu suntem pregătiți să facem noi înșine.”

Profesorul Lake spune că lucrurile trebuie să se schimbe - și în curând.

„Nu știm de ce, dar dovezile privind răul pe care îl provoacă sunt clare”, spune ea. „Trebuie să luăm măsuri acum pentru a ne proteja copiii de aceste riscuri”.

