Elev din Vaslui, bătut de tatăl unui coleg, în clasă. Agresorul a intrat nestingherit pe ușa fără clanță

Incidentul violent s-a petrecut zilele trecute la o școală din comuna Zăpodeni, satul Uncești, relatează publicația „Vremea Nouă”. Un elev a fost bătut în timpul orelor de curs de părintele unui alt copil Învățătorul a explicat că nu a putu intervenii, pentru că în acel moment se fla într-o altă clasă, pe care o supraveghea. În plus, cadrul didactic a mai explicat că școala din Uncești nu are gard, iar ușa sălii de clasă unde a avut altercația nu are clanță, prin urmare părintele agresor nu a întâmpinat nicio piedică în a-și pune în aplicare planul.

Tatăl elevului bătut este revoltat și din cauza palmelor încasate de fiul lui, dar și de faptul că autoritățile locale nu au mișcat un deget în acest caz. „Incidentul a avut loc miercuri, iar până azi (n.r. vineri) nu se luase nicio măsură. Nimeni nu ne-a sunat și pe noi, părinții , să discutăm, să vedem de ce s-a ajuns în această situație. Eu, miercuri seara, l-am sunat pe directorul școlii, care mi-a spus că va face o anchetă. Azi l-am sunat din nou și mi-a spus că el a sesizat poliția încă de joi dimineață. Polițistul care a venit abia azi să ne ia declarații a spus că nici vorbă de așa ceva, că ei nu au primit nicio sesizare joi dimineața. În realitate, ancheta a început să se miște abia azi, abia după ce am sunat la presă și la 119, numărul unic de telefon pentru cazurile de abuz împotriva copiilor”, a spus tatăl victimei

Bătăușa cu toporul

Nu este primul incident de acest gen. La sfârșitul lunii septembrie, un avocat din municipiul Vaslui a fost filmat în timp ce a agresat fizic un elev, chiar în fața Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Vaslui. Bărbatul ar fi recurs la acest gest după ce fiul său i s-a plâns că mai mulți colegi de clasă îl batjocuresc.

Săptămâna trecută, un incident asemănător a avut loc la Școala Gimnazială cu clasale I-VIII, din satul Uncești, comuna Zăpodeni. Aici bătaia a avut loc in interiorul școlii, de față cu toți elevii din clasă. Agresoarea este o cunoscută a polițiștilor, după ce în urmă cu trei ani a încercat să-și ucidă soțul, cu un topor. Fiind în stare de ebrietate, nu a reușit, în schimb și-a tăiat trei degete de la picioare.

