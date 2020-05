Două vaci, sfâșiate de un urs în Bistriţa-Năsăud. "Așa ceva nu am mai văzut"

Pentru că nu găsesc resurse de hrană, urşii, proaspăt ieşiți din hibernare, dau iama în gospodăriile oamenilor. Un crescător din Bistriţa-Năsăud s-a ales cu două vaci ucise, după ce un astfel de animal a pătruns în fermă să.

Oamenii sunt speriați și se tem că sălbăticiunea își va face un obicei din a le ataca curțile. În urmă cu doar un an, în aceeşi zonă, 21 de capre au fost ucise tot de către un urs.

Familia Bortăş din comună Monor are o cireadă de 26 de bovine, care se aflau la păscut în spatele casei, atunci când a atacat animalul sălbatic.

Ioan Bortăș, proprietar vaci: „A luat-o pe ăia din față a dus-o, am fugit pe coastă, pe asta, am scos-o, am stat lângă ea ca să nu mai vină ursul, să vină băiatul cu tractorul ca să putem să o luăm de acolo, el pe altă parte s-a dus şi a luat alta dintre vaci şi a omorât-o şi pe aialaltă, aşa ceva nu am mai văzut".

Nu e prima dată când urşii au atacat animalele gopodarilor, dar oamenii spun că acest urs este foarte mare şi că nu ar fi din zonă.

Cei care administrează fondul de vânătoare din acea zonă, spun că nu pot face prea multe.

Marius Turcu, administrator fond vânătoare: „A fost perioada asta de iarnă în care au fost în somnul lor de iarnă şi au început să coboare, să-şi caute hrana. Ăsta carnivor, eu aşa îl numesc carnivor, pentru că anul trecut, în aceeaşi zonă, a mai ucis 21 de capre. De făcut nu se poate face nimic decât să cerem o derogare pentru a fi împuşca acest urs pentru că relocare nu se poate face, trebuie să-l tranchilizezi să-l duci în altă parte, dacă are instinctul ăsta de a ucide revine înapoi, da".

Cele două vaci valorau 12.000 mii de lei. Omul speră că autorităţile îl vor despăgubi pentru pagubele create de animal.