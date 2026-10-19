Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat

Salonul Auto de la Paris a revenit în atenția industriei auto europene, după ce evenimente de acest tip au început să fie organizate din nou. Deși constructorii francezi au fost în prim-plan, Mercedes-Benz a atras atenția cu modelul VLE, versiunea electrică a Clasei V, produsă la fabrica din Vitoria, Spania, relatează El Debate.

Vehiculul era expus la standul producătorului german, iar cheia se afla în interior. Până acum, nu a fost explicat de ce mașina fusese lăsată în această situație.

Copiii au cuplat marșarierul

Incidentul s-a produs după ce doi copii s-au urcat în mașina expusă și au început să apese butoanele de la bord. Se pare că aceștia au acționat comenzile transmisiei și au cuplat marșarierul.

Fiind un vehicul electric, Mercedes-Benz VLE nu a produs un zgomot puternic care să atragă imediat atenția. Mașina a început să se deplaseze înapoi și a lovit panoul decorativ aflat în spatele său.

Din fericire, nu a fost vorba despre un zid propriu-zis, ci despre un element decorativ, care a fost distrus în urma impactului. Imaginile surprinse la fața locului arată reacția vizibil iritată a reprezentantului mărcii, precum și expresiile speriate ale copiilor după ce au coborât din vehicul.

Un model electric de lux

Mercedes-Benz VLE a fost unul dintre modelele care au atras atenția la standul producătorului german. Vehiculul are o lungime de aproximativ 5,3 metri și oferă un interior configurabil pentru șase sau opt ocupanți.

În ciuda dimensiunilor sale, modelul promite o autonomie de peste 700 de kilometri. Versiunea de bază are un preț de pornire de aproximativ 82.000 de euro, iar producătorul anunță că, în condiții de încărcare compatibile, bateria poate primi suficientă energie pentru până la 350 de kilometri de autonomie în doar 15 minute.